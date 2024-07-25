Ελένη Πετρουλάκη: Τα σχόλια για τις πλαστικές και τα πισώπλατα μαχαιρώματα

Όσοι γνωρίζουν την Ελένη Πετρουλάκη ξέρουν πόσο ωραία τύπισσα είναι και πόσο ανοιχτά μιλάει για όλα έχοντας κρατήσει την μικρή κρητικοπούλα που ήρθε στην Αθήνα για να κυνηγήσει τα όνειρά της, ολοζώντανη μέσα της.

Ακομπλεξάριστη, απίστευτα ειλικρινής η Ελένη είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος με τα πάνω και τα κάτω του. Και χθες το βράδυ που βρέθηκε καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» το διαπιστώσαμε άλλη μια φορά.

«Είναι φυσιολογικό να δεχόμαστε και αρνητική κριτική. Θεωρώ ότι δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό τους» είπε για τα σχόλια που δέχεται και που την κατηγορούν ότι έχει κάνει πλαστικές.

