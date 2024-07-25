Λογαριασμός
Power of Love: Κάθε τέλος και μια νέα αρχή; - Δείτε το trailer

Power of Love

Σωτηρία και Νίκος δείχνουν κάθε μέρα να έρχονται και πιο κοντά με τα πειράγματα μεταξύ τους να συνεχίζονται… Ο Γιώργος, μετά και από το ραντεβού του με τη Νίκη, επιχειρεί μία διαφορετική προσέγγιση στα κορίτσια. 

Οι προσπάθειες του Αργύρη να πλησιάσει την Κωνσταντίνα φαίνεται να πέφτουν στο κενό. Η Γλυκερία από την άλλη πλευρά έχει προβληματιστεί από τη στάση του Jason, θα κάνει πίσω δίνοντάς του το χώρο που ζητά ή θα επιλέξει να συνεχίσει μόνη της στο παιχνίδι; Η σχέση τους είναι ένα βασικό θέμα συζήτησης στο Pre Gala αφού ήταν ένα από τα πρώτα ζευγάρια του παιχνιδιού. 

Ποια πρόσωπα θα αναδείξει ως δημοφιλέστερα η εσωτερική ψηφοφορία και ποιο σπίτι θα προστατευτεί από το ενδεχόμενο μίας αποχώρησης αύριο; 

Παράλληλα, οι τηλεθεατές μπορούν να δίνουν τη δική τους θετική ψήφο καθημερινά στο κορίτσι και το αγόρι στο http://poweroflove.tv που έχουν ξεχωρίσει ενώ μπορούν να στείλουν τα γράμματά τους στο poweroflove@skai.gr! 

POWER OF LOVE
Καθημερινά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

