Χρυσούλα Διαβάτη: Τι είπε ο σύζυγός της Νικήτας Τσακίρογλου για την κατάσταση της υγείας της

Πάνω από ένας μήνας έχει περάσει από όταν έγινε γνωστό πως η Χρυσούλα Διαβάτη αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της και μάλιστα χριάστηκε και να νοσηλευτει και σε νοσοκομείο για κάποιο διάστημα.

Τότε, δηλαδή στις 26 Φεβρουαρίου, ο σύζυγός της Νικήτας Τσακίρογλου είχε επιβεβαιώσει την είδηση στην εκπομπ΄΄η "'Το Πρωινό" και την Έλλη Αυξεντίου δηλωνοντας πως η αγαπημένη ηθοποιός είχε βγει από το νοσοκομείο πια και ΄΄ηταν στην ανάρρωση στο σπίτι τους.

