Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρυσούλα Διαβάτη: Τι είπε ο σύζυγός της Νικήτας Τσακίρογλου για την κατάσταση της υγείας της

Πώς είναι σήμερα η αγαπημένη ηθοποιός

Διαβάτη - Τσακίρογλου

Πάνω από ένας μήνας έχει περάσει από όταν έγινε γνωστό πως η Χρυσούλα Διαβάτη αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της και μάλιστα χριάστηκε και να νοσηλευτει και σε νοσοκομείο για κάποιο διάστημα.

Τότε, δηλαδή στις 26 Φεβρουαρίου, ο σύζυγός της Νικήτας Τσακίρογλου είχε επιβεβαιώσει την είδηση στην εκπομπ΄΄η "'Το Πρωινό" και την Έλλη Αυξεντίου δηλωνοντας πως η αγαπημένη ηθοποιός είχε βγει από το νοσοκομείο πια και ΄΄ηταν στην ανάρρωση στο σπίτι τους.

Περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark