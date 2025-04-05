Τάμτα: «Ότι κι αν συμβεί, θα επιβιώσω. Θα βρω τον τρόπο και θα επιβιώσω»

Όταν ήταν παιδί, δεν είχε τίποτα. Σε 24 τετραγωνικά ζούσαν 5 άνθρωποι και όταν δεν είχαν ρεύμα άναβαν κεριά. Η Τάμτα όμως τίποτα από αυτά δεν τα θυμάται βαριά και άσχημα αν και παραδέχεται πως είναι κομμάτι του εαυτού της, του τρόπου σκέψης της και δράσης. Η προσωπική της επανάσταση την οδήγησε στον χωρισμό και τη μετανάστευση και τελικά στο να βρει τον δρόμο και την τύχη της.

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 με αφορμή του νέου της τραγουδιού “Heroine” η Τάμτα μίλησε για όλα:

«Χρειάζεται να σκέφτομαι για να εκτιμήσω την πορεία μου. Γιατί όταν συνέβησαν πράγματα και λόγω ηλικίας δεν το εκτιμάς όπως θα έπρεπε. Κοιτάω πίσω για αυτόν τον λόγο. Προχωράει μπροστά, δεν θέλω να μένω στο παρελθόν αλλά είναι ένας τρόπος να πω στον εαυτό μου “μπράβο”» είπε αρχικά η Τάμτα και συνέχισε:

«Πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου να σκέφτομαι πράγματα που δεν υπάρχει λόγος και προέρχεται από τα παλιά. Από την άλλη όμως όλα όσα έχω ζήσει και βιώσει, καλά ή μη, νομίζω με ωριμάσανε. Δεν φοβάμαι τίποτα! Πολλές φορές μπαίνω στη διαδικασία ότι οι συνθήκες της ζωής μου τώρα είναι αυτές είμαι καλά, σε μια γενική εικόνα. Αλλά δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο».

Πηγή: skai.gr

