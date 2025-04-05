Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) μοιράστηκε με τους θαυμαστές του μία λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια, που του αρέσει να ακούει την άνοιξη, επιτρέποντας έτσι να γνωρίσουν μια διαφορετική πτυχή του και να συντονιστούν στους μουσικούς ρυθμούς που επιλέγει ο ηθοποιός.

Η αγαπημένη playlist του Μέρφι έχει τίτλο «Spring Sessions» και περιλαμβάνει 23 τραγούδια. Ανάμεσά του ξεχωρίζουν το "People Watching" του Sam Fender, το "Love Of Country" από το ιρλανδέζικο post-punk συγκρότημα The Murder Capital, το κλασικό "Run Run Run" των The Velvet Underground, το "Flood" της Little Simz και το "Feel Flows" των The Beach Boys.

Η λίστα αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής του, Big Things Films,στο Instagram στη λεζάντα της οποίας αναφέρεται: «Τα καταφέραμε – είναι επίσημα Άνοιξη! Εδώ στη Big Things όλα αρχίζουν να ανθίζουν, γι’ αυτό και ο Κίλιαν έφτιαξε μια φρέσκια νέα λίστα για να υποδεχτούμε τις φωτεινότερες μέρες. Απολαύστε την!»

Η Big Things ιδρύθηκε από τον ίδιο και τον Ιρλανδό παραγωγό Άλαν Μολόνεϊ (Alan Moloney). Μαζί δημιούργησαν το «Small Things Like These», ένα ιστορικό δράμα που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο και ακολουθεί «τον έμπορο άνθρακα Bill Furlong (Μέρφι) καθώς ανακαλύπτει σκοτεινά μυστικά σε μια μικρή ιρλανδική πόλη που επηρεάζεται έντονα από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία».

Η επόμενη παραγωγή τους, φέρει τον τίτλο «Steve» και παρακολουθεί «ένα κομβικό 24ωρο ενός διευθυντή σχολείου στην αγροτική Νοτιοδυτική Αγγλία». «Καθώς ο Steve παλεύει να προστατεύσει το σχολείο από επικείμενο κλείσιμο, αγωνίζεται και για την ψυχική του υγεία». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τιμ Μίλαντς (Tim Mielants)» και θα κυκλοφορήσει από το Netflix.

Παράλληλα παρουσιάζει τη ραδιοφωνική σειρά «Cillian Murphy's Limited Edition» στο BBC 6 Music.

Όπως αναφέρει το ΝΜΕ, o ηθοποιός από τα εφηβικά του χρόνια συμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα. Ένα από αυτά ήταν το «The Sons of Mr. Green Genes», ένα όνομα εμπνευσμένο από τραγούδι του Φρανκ Ζάπα (Frank Zappa) στο οποίο ήταν μαζί με τον αδελφό του, Páidi.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

