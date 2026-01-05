Μεγάλος νικητής στην κατηγορία «Καλύτερο Talk Show» στα Critics Choice Awards ήταν χθες το βράδυ ο διάσημος παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, για το "Jimmy Kimmel Live!" που μεταδίδεται από το 2003 στο ABC.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο Κίμελ ευχαρίστησε με το γνωστό χιούμορ του τον Ντόναλντ Τραμπ, «χωρίς τον οποίο θα γυρίζαμε σπίτι με άδεια χέρια απόψε».

"And most of all, I want to thank our president, Donald Jennifer Trump, without whom, we would be going home empty handed tonight. So thank you, Mr. President, for all the many ridiculous… pic.twitter.com/kpEc8JZTa9 — Variety (@Variety) January 5, 2026

«Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για όλα τα τόσα πολλά γελοία πράγματα που κάνετε κάθε μέρα. Ήταν δυο γεμάτες εβδομάδες και δεν βλέπουμε την ώρα να γυρίσουμε στον αέρα αύριο βράδυ, για να μιλήσουμε γι’ αυτά» είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.



