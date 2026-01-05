Το «Σαββόπουλος "Long Play"», το ιδιαίτερο αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο, συνεχίζεται, απόψε, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 23.00, στον ΣΚΑΪ, με το 2ο επεισόδιο - «Το Περιβόλι του Τρελλού». Αφηγείται ο Παύλος Τσίμας, το εικαστικό κομμάτι είναι του Αλέξη Κυριτσόπουλου και η σκηνοθεσία του Ανδρέα Λουκάκου.

Δείτε το trailer

«Το περιβόλι του τρελλού»

Ξημερώνει 21η Απριλίου 1967. Εκείνο το βράδυ ήταν προγραμματισμένη μια συναυλία με τα "Νέγρικα" του Λοΐζου, με τον Διονύση Σαββόπουλο και τη Μαρία Φαραντούρη να τραγουδούν. «Με ξυπνάει πρωϊνιάτικα η Ασπούλα, μαθήτρια Λυκείου ήτανε. Τους διώξανε απ’ το σχολείο και μου ήρθε με τα πόδια. Έγινε δικτατορία. Τι θα πει δικτατορία Διονύση μου; Θα πει ότι δεν θα γίνει συναυλία σήμερα, της είπα αγουροξυπνημένος».

Έτσι ξεκινά η αφήγηση του Διονύση Σαββόπουλου στο δεύτερο επεισόδιο. Τον παρακολουθούμε στη συνέχεια να φιλοξενείται στο σπίτι του Κώστα Φέρρη για να αποφύγει τη σύλληψη. Έπειτα ξεθαρρεύει, βγαίνει, και συλλαμβάνεται έξω από τα γραφεία της δισκογραφικής εταιρείας ΛΥΡΑ. Οδηγείται στην Μπουμπουλίνας και βασανίζεται. Η Μαρία Φαραντούρη θυμίζει τους στίχους, που αφιέρωσε στον Διονύση, ο Μίκης Θεοδωράκης, κρατούμενος κι εκείνος, όταν έμαθε για τα πάθη του. Ο ίδιος, ο Διονύσης Σαββόπουλος λέει: «Ο χρόνος βάραινε σαν πέτρα στο στήθος μου. Και τότε ξαφνικά άρχισα πάλι να σκαρώνω τραγούδια. Έτσι έφτιαξα τη "Θεία Μάνου", τη "Θαλασσογραφία", το "Κι αν βγω από αυτή τη φυλακή", το "Χατζιδάκια μ’ Θεοδωράκια μ’"… Ολόκληρο λόνγκ πλέι φτιάξαμε η Ασφάλεια κι εγώ».

Αποφυλακίζεται, παντρεύεται την Άσπα και με πλαστό διαβατήριο φεύγει για το Παρίσι, όπου θα ζήσει τη μεγάλη έκρηξη του Μάη του ‘68, την οποία περιγράφει με μεγάλη ζωντάνια. Από εκεί στο Μιλάνο, όπου τραγουδά στην πλατεία, έξω από την Μπρέρα. Μα η Άσπα είναι έγκυος και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής στην Αθήνα. Προσπαθεί να επιστρέψει στην Πλάκα, αλλά η Ασφάλεια του το απαγορεύει. Βρίσκεται να δημιουργεί ένα καινούργιο μουσικό σύμπαν στο Ροντέο, στην οδό Χέυδεν, ενώνοντας κοινά διαφορετικά, τους νεαρούς "γιεγιέδες" της Φωκίωνος Νέγρη, τους διανοούμενους και τους παλιούς αριστερούς της γενιάς του 1-1-4 και της Νεολαίας Λαμπράκη.

Κι ενώ παρακολουθούμε τις μουσικές περιπέτειες του Σαββόπουλου, εισβάλλουν οι μεγάλες στιγμές του κόσμου. Ο Μάης του ‘68, ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι και το Γούνστοκ. Λέει ο Διονύσης, «15 Αυγούστου, η Αθήνα έρημη και εμείς στο στούντιο μάθαμε ότι σε ένα μέρος κοντά στη Νέα Υόρκη που λεγόταν Woodstock μαζεύτηκαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια με sleeping bag κι αντίσκηνα, γύρω από μια κεντρική σκηνή όπου ανέβηκαν και παίζανε χωρίς σταματημό: ο Τζίμι Χέντριξ, η Τζάνις Τζόπλιν, οι Who, ο Κόκερ, και άλλοι, ενώ από κάτω χορεύανε χιλιάδες νέοι, τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Καπνίζανε μαριχουάνες και ανεμίζανε τα λάβαρα με το σήμα της ειρήνης και του αφοπλισμού, λες και ξεκινούσαν για κάπου. Για πού;»

«Το Περιβόλι του Τρελλού», εξομολογείται ο Νίκος Πορτοκάλογλου, 15 ετών τότε, άσκησε μεγάλη επιρροή επάνω του. Ο Παύλος Τσίμας του ζητά να ξεχωρίσει ένα τραγούδι κι εκείνος παίζει στην κιθάρα του το "Περιβόλι". «Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ»…

Στο 2ο επεισόδιο, για τον Διονύση Σαββόπουλο μιλούν επίσης και οι: Βαγγέλης Γερμανός, Δημήτρης Γιακουμέλος, Αντώνης Καφετζόπουλος, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Κώστας Φέρρης.

Η εκπομπή ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ "LONG PLAY" είναι μια παραγωγή με την υπογραφή του ΣΚΑΪ και έχει υλοποιηθεί με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας, στηρίζει πρωτοβουλίες που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη ιστορία του.

2ο επεισόδιο - «Το περιβόλι του τρελλού»

Απόψε στις 23.00, στον ΣΚΑΪ



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενα αφήγησης: Διονύσης Σαββόπουλος

Παρουσίαση - Σενάριο: Παύλος Τσίμας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Λουκάκος - Αλέξης Κυριτσόπουλος

Art direction - Ζωγραφιές: Αλέξης Κυριτσόπουλος

Animation: Νίκος Κέλλης - Ειρήνη Βιανέλλη

Μοντάζ: Ανδρέας Λουκάκος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Ποττάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Λάμπρος Παπαδέας

Αρχισυνταξία: Αριάδνη Λουκάκου

Οργάνωση παραγωγής: Ειρήνη Δράκου

Έρευνα αρχείου: Φώντας Τρούσας

Ειδική σύμβουλος Δ. Σαββόπουλου: Ελένη Καλέση

Εκτέλεση παραγωγής: dotmov

#Savvopoulos_LongPlay



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.