Τζένη Διαγούπη: Η σκέψη της υιοθεσίας ενός παιδιού

Είναι από τους ανθρώπους του χώρου που δεν έχουν πρόβλημα ότι κι αν τη ρωτήσουν.Και το έδειξε για άλλη μια φορά η Τζένη Διαγούπη καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα "Καλύτερα Αργά" όταν η παρουσιάστρια της το είπε κατάμουτρα, ότι την έχουν πάρει χαμπάρι και τη ρωτάνε τα πάντα...

"Δεν έχω κάτι να κρυφτώ... Αν κάτι με ενοχλήσει, απλά δε θα απαντήσω" είπε η ηθοποιός χαμογελώντας.

-Έχεις πει ότι ίσως το μόνο πράγμα που σε φέρνει σε δύσκολη θέση είναι το αν θα κάνεις παιδί...

"Ε, ναι, δεν είναι ωραίο"

-Το έχεις απαντήσει όμως κι αυτό. ¨Εχεις πει οτι σκέφτηκες να υιοθετήσεις... Το έχεις ξεκινήσει;

"Όχι, όχι ακόμα... Τώρα έχω κλείσει και τα 50 και σκέφτομαι οτι ίσως το τολμήσω..."

-Θα ήσουν καλή μαμά;

"Δεν ξέρω. Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, με αγαπάνε. Μεγαλώνω τα ανίψια μου, νομίζω ότι θα τα κατάφερνα"



-Ισχύ ότι δεν έχεις συμβιώσει ποτέ με κάποιον;

"Ναι, είναι αλήθεια. Όχι δε θα πάρω... Τώρα βέβαια λένε πως όταν μεγαλώνει ένας άνθρωπος καλό είναι να έχει έναν άνθρωπο μαζί του για πολλούς λόγους"

-Όμως αν είσαι αποφασισμένη να ζήσεις μόνη σου, αν έρθει ένα παιδί θα σου αλλάξει τα πάντα...

"Φυσικά, το ξέρω. Κι αυτός είναι ένας λόγος που θέλει σκέψη για να αποφασίσεις να κάνεις ένα τέτοιο βήμα. Κατά πόσο εσ΄΄υ είσαι έτοιμη να το κάνεις αυτό"

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.