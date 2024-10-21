The Voice Of Greece με τον Γιώργο Καπουτζίδη- Πρωταγωνιστεί στην προτίμηση των τηλεθεατών

Τα Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίστηκαν με δύο δυνατά επεισόδια, που προβλήθηκαν το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, και το τηλεοπτικό κοινό έμεινε συντονισμένο στη συχνότητα του ΣΚΑΪ!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 26,4% καθώς και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 21,9%. 2.272.688 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα για τουλάχιστον 1’. Ωστόσο, υψηλά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, με το «The Voice of Greece» να τερματίζει πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη μετάδοσης του, με 17,8%, ενώ στο σύνολο κοινού σημείωσε 20,1%. 2.443.797 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα για τουλάχιστον 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ και τις δύο μέρες, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά τους διαγωνιζόμενους και τις εμφανίσεις τους.

Με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους τέσσερις coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου, να δίνουν μορφή στις ομάδες τους, συνεχίζουν ακάθεκτοι την αναζήτηση για την επόμενη Φωνή της Ελλάδος.



«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

