Η Shakira στην τελετή λήξης του Copa America

Η Conmebol ανακοίνωσε σήμερα (9/7) την εμφάνιση της διάσημης Κολομβιανής τραγουδίστριας Σακίρια στην τελετή λήξης του Copa América 2024.

Η Σακίρα θα εμφανιστεί πριν από την έναρξη του τελικού, προγραμματισμένος για τα ξημερώματα (03:00) της Δευτέρας, που θα πραγματοποιηθεί, στο «Hard Rock Stadium», στο Μαϊάμι, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Σακίρα είναι μια εξαιρετική Νοτιοαμερικανίδα σταρ που θαυμάζεται σε όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια της τραγουδιούνται και χορεύονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, κάνοντας την τέχνη της ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ξεπερνά τα σύνορα και το απολαμβάνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Είμαστε σίγουροι ότι η εμφάνισή της στη σκηνή του Copa America θα αυξήσει το μήνυμα του υγιούς πάθους και της ενότητας μέσω του αθλητισμού», δήλωσε ο πρόεδρος της Conmebol ,Αλεχάντρο Ντομίνγκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.