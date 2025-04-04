Τραϊάνα Ανανία: Δε θα πιστεύετε τι θα κάνει το νυφικό που φόρεσε στην επίδειξη της Kathy Heyndels…

Το συγκεκριμένο πάντως όχι. Και κάποια ρούχα, ακόμα και νυφικές δημιουργίες δεν είναι αποκλειστικά και μόνο για να φορεθούν σε έναν γάμο. Αυτό σκέφτηκε και η Τραϊάνα Ανανία που χθες περπάτησε σε ρόλο μοντέλου στην επίδειξη μόδας του οίκου Kathy Henydels στην Athens Fashion Week.

«Η αλήθεια είναι ότι η πασαρέλα σου δίνει την ευκαιρία να πεις κάτι με έναν τρόπο χωρίς να το λες… Με το περπάτημά σου με το βλέμμα σου… είναι πολύ δύσκολο να εντυπωσιάσεις σαν μοντέλο σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα» είπε η ίδια η Τραϊάνα Ανανία και συνέχισε:

«Νομίζω ότι έπαιζα τον εαυτό μου σε μια υψηλή ραπτική γιατί δεν το συνηθίζω, κυκλοφορώ με φόρμες και t-shirts… Χαίρομαι που διατηρούμαι σε μια σιλουέτα έτσι ώστε να μπορώ να κάνω και το μοντέλο και είναι ένα δώρο για μένα»

-Επειδή φοράς νυφικό, θα φορέσεις και στην πραγματική ζωή…

«Επειδή δεν ξέρω αν το ξέρετε αλλά είμαι και τραγουδίστρια οπότε αυτό θα το πάρω και θα εμφανιστεί στην πίστα το ρούχο…. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άσπρο μπούστο με στρας που ακτινοβολεί…».

