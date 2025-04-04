Ο Benny Blanco μόλις έδωσε σε όλους τους άντρες την τέλεια συνταγή για να κάνουν μια γυναίκα ευτυχισμένη

Όταν ο Benny Blanco ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με τη Selena Gomez στα Βραβεία Χρυσών Σφαιρών φέτος, η Nikki Glaser, η παρουσιάστρια, είπε ότι ένα τζίνι του είχε πραγματοποιήσει μια ευχή. Όσοι δεν ήξεραν τον Benny ή τη σχέση του με τη Selena, υποθέσαμε όλοι ότι αυτή η δήλωση ήταν αλήθεια , εγώ σίγουρα το πίστεψα.

Διαβάστε ακόμα : Τόνια Σωτηροπούλου: Η ερώτηση που την εκνεύρισε και η δικαίωση από την Τσιμτσιλή

Όποιος και αν ήταν αυτός, φαινόταν εξαιρετικά τυχερός. Όμως, αφού άρχισα να μαθαίνω περισσότερα για τον Benny, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να έχουμε κρίνει λίγο πρόωρα. Όσο περισσότερο τον παρακολουθώ, τόσο αναρωτιέμαι πώς η Selena βρήκε έναν τόσο στοχαστικό, τρυφερό και συναισθηματικά έξυπνο άντρα. Ειλικρινά, νόμιζα ότι τέτοιοι άντρες είχαν σχεδόν εξαφανιστεί, οπότε από τη δική μου πλευρά, η Selena είχε πραγματικά την καλύτερη ευχή.

Από τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους, I Said I Love You First, την περασμένη εβδομάδα, το ζευγάρι έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις. Αλλά αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο τον κόσμο δεν είναι το άλμπουμ (αν και είναι υπέροχο), είναι ο Benny Blanco. Κλιπ από τη συνέντευξή τους στο podcast του Jay Shetty, On Purpose, έχουν κυκλοφορήσει παντού, και το διαδίκτυο έχει αποφασίσει ομόφωνα ότι είναι "green flag". Από τη στιγμή που η Selena δήλωσε ότι ένιωσε "άμεση ασφάλεια" μαζί του μέχρι τη στιγμή που ο Benny είπε πως οι άντρες που δεν ακούν είναι "ηλίθιοι", συμφωνούμε απόλυτα.

Ο Benny ξέρει ακριβώς τι θέλει στη ζωή του

Στη συνέντευξη με τίτλο "Πώς ο Benny με έμαθε να ξαναεμπιστεύομαι", ο Benny αποκαλύπτει πως είχε φτιάξει μια λίστα με τα χαρακτηριστικά που ήθελε στη μελλοντική του σύντροφο (και μάλιστα με τον θεραπευτή του!!) πριν ακόμα γνωρίσει τη Selena. Το επίπεδο αυτογνωσίας του και η πραγματική του επιθυμία να είναι σε μια σχέση που να είναι το "τέλειο γιν και γιανγκ", όπως την περιγράφει, είναι κάτι που δυστυχώς δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε. Στην εποχή μας, όπου τα ραντεβού μοιάζουν χαοτικά και το ghosting έχει γίνει κανονικότητα, είναι τόσο ανακουφιστικό να ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που επιθυμούν μια αληθινή και ουσιαστική σχέση. Αυτό είναι, τελικά, η βάση για να χτίσεις μια πραγματική "μονάδα", όπως λέει η Selena. Και ο Benny το ήθελε πραγματικά.

Δεν αρκεί να λες "ξέρω τα δυνατά και αδύναμα σημεία της", αυτό είναι καλό, αλλά ο Benny έκανε κάτι παραπάνω. Έμαθε να υποστηρίζει τη Selena σε όλες τις πλευρές της ζωής της, και μάλιστα με πρόληψη. Για παράδειγμα, λέει: "Ξέρω τι χρειάζεται... θέλει να μου μιλάει πριν κοιμηθεί, θέλει να της πω 'σ' αγαπώ', θέλει να της στείλω μήνυμα αν καθυστερήσω κάπου για δύο ώρες." Σε νιώθουμε, Selena! Και αναφέρει πόσο εύκολο και γρήγορο είναι να στείλεις ένα μήνυμα, αλλά πόσο "βοηθάει πραγματικά", ειδικά όταν είσαι σε σχέση από απόσταση.

Η σημασία του να ακούς στη σχέση

Στο πιο αγαπημένο κομμάτι της συνέντευξης για όλους, ο Benny κατακεραυνώνει τους άντρες που δεν ακούν (επιτέλους!!). “Μια γυναίκα θα σου πει ακριβώς τι χρειάζεται,” εξηγεί. Όταν το σκέφτεσαι, δεν είναι και τόσο δύσκολο να υποστηρίξεις τον σύντροφό σου, αρκεί να τον ακούς και να νοιάζεσαι. Ας το ξεκαθαρίσουμε: Το να ακούς, ως άντρας, δεν είναι κάτι που αξίζει συγχαρητήρια, είναι απλώς κάτι που πρέπει να κάνεις για τους ανθρώπους που αγαπάς.

Ακόμα και οι πιο συνειδητοποιημένοι και τρυφεροί άνθρωποι έχουν συγκρούσεις, και το ζευγάρι δεν φοβάται να παραδεχτεί ότι δεν είναι τέλειοι. Όπως λέει ο Benny: "Είμαστε το πιο μακριά από το τέλειο που μπορεί να υπάρξει." Αλλά αμέσως μετά προσθέτει: "Είμαστε τέλειοι ο ένας για τον άλλο." Ο Benny εξηγεί ότι πάντα θέλει να "διορθώνει τα πράγματα" για τη Selena, αλλά καταλαβαίνει ότι οι δυνατές γυναίκες "κουβαλούν τον κόσμο στην πλάτη τους." Συνεχίζει λέγοντας ότι κάποιες φορές απλά "θέλουν να παραπονεθούν για κάτι, και αυτό είναι ΟΚ... το μόνο που χρειάζεται είναι να ακούσεις." Επιτέλους, ένας άντρας που καταλαβαίνει ότι το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο και κουραστικό, και ότι δεν χρειάζεται πάντα να "σωθούμε". Είναι ξεκάθαρο ότι η Selena μπορεί να βασιστεί στον Benny, ό,τι κι αν συμβεί.

Η αλήθεια είναι ότι ο Benny έχει σπάσει κάποια πρότυπα

Και όλα αυτά για να πω το εξής: δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα δάχτυλα των ποδιών του Benny ήταν έξω καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, και κανείς δεν είπε τίποτα γι’ αυτό στο διαδίκτυο. Αν λάβουμε υπόψη πόσο σκληρό είναι το ίντερνετ, αυτό δείχνει πως το τι λέει κάποιος, ποιος είναι πραγματικά και πώς φέρεται στους άλλους είναι πολύ πιο σημαντικό από το πώς φαίνεται ή από πού προέρχεται.

Αν με ρωτάς, ο Benny έχει εμπνεύσει τις γυναίκες παντού να ψάξουν για έναν άντρα που είναι πραγματικά ευγενικός, που ποτέ δεν τις κάνει να αμφιβάλλουν για το πόσο σεβαστές και αγαπητές είναι. Και αν αυτό δεν είναι το πιο τέλειο παράδειγμα του "green flag", τότε πραγματικά δεν ξέρω τι είναι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.