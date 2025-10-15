Για πρώτη φορά η Ελλάδα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη έκθεση παιχνιδιών στον πλανήτη.

Η TOYCON ανοίγει τις πύλες της στο στάδιο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο το Σαββατοκύριακο 18-19 Οκτωβρίου και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους λάτρεις του παιχνιδιού, παλιού και σύγχρονου.

Μετά τις ΗΠΑ, την Αγγλία, την Γερμανία, τον Καναδά, τις Φιλιππίνες και όχι μόνο, έρχεται και στην Ελλάδα η τεράστια έκθεση που περιλαμβάνει:

- Videogames,

- Φιγούρες,

- Επιτραπέζια,

- Vintage,

- Συλλεκτικά,

- Τεχνολογίας,

- Card games,

- Μοντελισμό,

- Κόμικς,

- 360 Video Booth,

- Interactive Wall Games,

- Πίστα με ηλεκτρικά κάρτ,

- Arcades,

- Retro υπολογιστές,

- Subbuteo,

- Παιδότοπο,

- Ξύλινα και

- Παρουσιάσεις νέων προϊόντων.

Παράλληλα, θα υπάρχουν διαδραστικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, υποδοχή με μαγικά από τον μάγο Dio, παραστάσεις με τον Κλόουν Σάλβο, φωτογραφίες με τον Μπόμπ Σφουγγαράκη, διαγωνισμοί, εστίαση και πολλές εκπλήξεις.

Πηγή: skai.gr

