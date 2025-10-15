Σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρίσκεται σε Δράμα και Καβάλα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Το Κοκκινοχώρι ήταν κάτι παραπάνω από ένα χωριό για τον Βασίλη Καρρά – ήταν το αγαπημένο του μέρος, το "καταφύγιό" του. Εκεί είχε δημιουργήσει μια φάρμα, όπου περνούσε χρόνο κοντά στη φύση και στους ανθρώπους του. Ξαδέρφια και φίλοι που τον έζησαν από κοντά, μας μιλούν με συγκίνηση για το πόσο πολύ αγαπούσε το χωριό, για τη γενναιοδωρία του, την απλότητά του και το δέσιμο που είχε με τον τόπο. Θυμούνται τις στιγμές που περνούσαν μαζί του εκεί – τις κουβέντες, τα γλέντια, αλλά και τη γαλήνη που έβρισκε στη γη που τόσο αγαπούσε. Το Κοκκινοχώρι κρατά ακόμη ζωντανή την παρουσία του.

Η πραγματική απόσταση της Καβάλας από την περιοχή του Πόντου είναι μεγάλη, όμως μετά τον ξεριζωμό πολλοί ήταν εκείνοι που βρήκαν εδώ το λιμάνι τους. Από το 1922, αρκετοί σύλλογοι Ποντίων ιδρύθηκαν στην πόλη - μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ενώθηκαν και έφτιαξαν τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Οι άνθρωποι της Λέσχης είναι εκείνοι που κρατούν ζωντανή τη μνήμη του πολιτισμού τους και όσο θυμούνται, ο Πόντος θα συνεχίζει να ζει, να χορεύει και να μαγειρεύει παραδοσιακά φαγητά στην καρδιά της Καβάλας.

Το Νευροκόπι είναι γνωστό για δύο πράγματα, τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα αλλά και την ξακουστή πατάτα του. Ξακουστή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο αφού έχει βραβευτεί ως η καλύτερη πατάτα παγκοσμίως. Παρόλα αυτά και φέτος τα προβλήματα δεν λείπουν για τους πατατοπαραγωγούς. Την ίδια ώρα, οι μαθητές του Νευροκοπίου αποδεικνύουν πως η γνώση, όταν συνδυαστεί με φαντασία, μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έτσι η ομάδα φυσικών επιστημών ασχολήθηκε με την αξιοποίηση της πατάτας, παράγοντας ρεύμα αλλά και αλκοόλ όπως η βότκα.

