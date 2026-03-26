«Τότε και Τώρα»: 1.124.875 τηλεθεατές γιόρτασαν την Επέτειο των αγαπημένων μας ζευγαριών

Επέτειος γάμου για τα αγαπημένα ζευγάρια της κωμικής σειράς του ΣΚΑΪ και 1.124.875 τηλεθεατές παρακολούθησαν για τουλάχιστον 1 λεπτό τις ξεκαρδιστικές περιπέτειες του Τάκη και της Σούλας στο ΤΟΤΕ, της Βαλέριας και του Σπύρου στο ΤΩΡΑ. Ο Σπύρος Τσεκούρας, ως Στέλιος και «Ρομέιν Γιαταγάνας» αντίστοιχα, έφερε σε απόγνωση τα ζευγάρια μας, που τελικά έμειναν νηστικά. Το επεισόδιο που μεταδόθηκε χθες, Τετάρτη 25 Μαρτίου, σημείωσε 11,6% στο γενικό σύνολο και 10,9% στο κοινό 18-54.

Στο ΤΟΤΕ, το ζευγάρι μας πήγε να γιορτάσει την επέτειό του στην ψησταριά του Στέλιου, που παλιά ήταν τσαγκάρης, αλλά τώρα είναι ιδιοκτήτης ταβέρνας, ψήστης, σερβιτόρος... Ο Τάκης παρήγγειλε όλο τον κατάλογο, αλλά η Σούλα δεν έμεινε διόλου ευχαριστημένη ούτε από το φαγητό ούτε από την εξυπηρέτηση, αφού στο τέλος ο άντρας της αναγκάστηκε να βοηθήσει τον φίλο του.

Όταν η παραγγελία περιλάμβανε τουλάχιστον τον μισό κατάλογο:

Στο ΤΩΡΑ, η Βαλέρια θέλει να γιορτάσουν την επέτειο του γάμου τους με τον Σπύρο με ένα… γευστικό ταξίδι σε μισελενάτο εστιατόριο με σεφ τον «Ρομέιν Γιαταγάνα». Μια καθόλου ικανοποιητική εμπειρία, αφού στο τέλος αφήνει νηστικό τον Σπύρο και με αλλεργικό σοκ τη Βαλέρια. Η λύση; Τίμια σουβλάκια μέσα στο αυτοκίνητο.

Μετά από το γευστικό ταξίδι στο «μισελενάτο» ακολουθούν… σουβλάκια:

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν! Το «Τότε και Τώρα», το αγαπημένο δίδυμο Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και η δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες, μας το υπενθυμίζουν σε κάθε επεισόδιο.

Επέτειος | Τα bloopers του επεισοδίου:

Το επόμενο νέο επεισόδιο έρχεται την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 21.00, με τίτλο «Πάσχα» και τους Θάνο Κιούση και Δανάη Λουκάκη σε ρόλους έκπληξη.

Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου:

