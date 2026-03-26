Ήρα: Ο τετράποδος ήρωας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Πάτρα

Στη θάλασσα της Πάτρας, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε την Ήρα, το διασωστικό σκυλί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες.
Με την ειδική της εκπαίδευση και την ταχύτητά της στο νερό, η Ήρα προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στη διάσωση ανθρώπινων ζωών σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.
Η κάμερα της εκπομπής την παρακολούθησε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης και εμείς εντυπωσιαστήκαμε από τις ικανότητές της.
