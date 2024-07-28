Τόνυ Δημητρίου: Τρελό τρολάρισμα στη Στεφανία Γκουρνέλου για το make up της

Αν τους ακολουθείτε στο instagram πραγματικά θα ξέρετε πως αυτό το ζευγάρι δεν είναι σαν τα άλλα.

Έχουν και οι δύο απίστευτο χιούμορ, αυτοσαρκάζονται και ανεβάζουν πολύ τακτικά βιντεάκια που βγάζουν τρελό γέλιο.

Σαν αυτό που έβαλαν πριν λίγες μέρες και που δείχνει τη Στεφανία Γκουρνέλου να κάθεται στο πάσο και να βάφεται. Πίσω της ο Τόνυ Δημητρίου περπατάει νωχελικά και την κοιτά.

Και όταν πια φτάνει δίπλα της βγάζει καλέμι και σφυρί! Και καλά βγάζει το… σοβάτισμα! Και μάλιστα την ώρα που το κάνει πέφτει «σοβάς» στο χέρι της! Απίθανοι

