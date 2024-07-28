Χθες το βράδυ κανονικά ο Σταμάτης Γονίδης θα εμφανιζόταν στο Κιλκίς και όλα ήταν κανονισμένα αλλά δυστυχώς ένα ατύχημα τον ανάγκασε να αναβάλει την εμφάνισή του αυτή.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος πριν από μία εβδομάδα έπεσε στο μπάνιο του σπιτιού του με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη μέση του και να ταλαιπωρείται από ισχυρούς πόνους. Η ανάρτησή του όμως αποκάλυψε και ότι αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό-όπως έγραψε ο ίδιος- άλλο πρόβλημα με την υγεία του.

