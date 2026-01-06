Το διάσημο Tomorrowland, το εξαιρετικά δημοφιλές ευρωπαϊκό φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής (ή EDM), θα διοργανώσει την πρώτη του ολοκληρωμένη ασιατική έκδοση στην Ταϊλάνδη, τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το φεστιβάλ θα γίνει στην ταϊλανδέζικη παραθαλάσσια πόλη Pattaya, από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου, και αναμένουν περισσότερους από 50.000 συμμετέχοντες κάθε μέρα.

A journey that began in Belgium now travels to a new horizon.

Surrounded by nature, energy, and endless imagination, a new Tomorrowland world rises in Thailand.

From December 11–13, 2026, Wisdom Valley becomes the setting for a full Tomorrowland festival experience, where music,… pic.twitter.com/2Ub0Vyn7IH — Tomorrowland (@tomorrowland) January 6, 2026

Η Ταϊλάνδη επιλέχθηκε για την «αυξανόμενη επιρροή της στην παγκόσμια σκηνή της μουσικής, την καινοτομία και τον τουρισμό που βασίζεται στην εμπειρία», δήλωσε η Tomorrowland την Τρίτη.

Ιδρυμένο πριν από 20 χρόνια από τους Βέλγους αδελφούς Manu και Michiel Beers, το Tomorrowland έχει γίνει ένα από τους πιο εμβληματικά EDM φεστιβάλ στον κόσμο.

Κάθε χρόνο, στο Tomorrowland του Βελγίου, συρρέουν δεκάδες χιλιάδες θεατές για να απολαύσουν την αγαπημένη τους μουσική από διάσημους dj’s, εντυπωσιακά οπτικά εφέ και ξέφρενα πάρτι.

Τον Ιούλιο του 2025, 2 ημέρες πριν την έναρξη του φεστιβάλ στην πόλη Μπουμ, η εντυπωσιακή κεντρική σκηνή Orbyz τυλίχτηκε στις φλόγες, θέτοντας σε κίνδυνο τη διοργάνωση.

Ωστόσο, η κινητοποίηση ήταν τόσο μεγάλη – με διάσημα συγκροτήματα να δανείζουν ακόμα και τον εξοπλισμό τους – ώστε το Tomorrowland 2025 έγινε τελικά κανονικά.



Πηγή: skai.gr

