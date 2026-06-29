BET Awards: Η λάμψη, οι μεγάλοι νικητές και το ηχηρό μήνυμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Με πολύ λάμψη, πλούσιο θέαμα και εντυπωσιακές παρουσίες πραγματοποιήθηκε η φετινή τελετή απονομής των Βραβείων Black Entertainment Television (BET), τα οποία τιμούν τα επιτεύγματα της αφροαμερικανικής κοινότητας, στον χώρο του θεάματος, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Η ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης, η οποία είχε διάρκεια τρεισήμισι ώρες, πραγματοποιήθηκε από το Θέατρο Peacock του Λος Άντζελες. Η σκηνή πλημμύρισε από εκρηκτικές εμφανίσεις κορυφαίων ονομάτων της μουσικής ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισαν η Kehlani, η Doechii, ο Don Toliver, η Cardi B και ο Baby Keem.

Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο δημοφιλής κωμικός Druski, ο οποίος, σε ηλικία 31 ετών, έγραψε ιστορία ως ο νεότερος παρουσιαστής στην ιστορία των βραβείων. Ο ίδιος, μάλιστα, πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή έναρξη, καθώς εμφανίστηκε στη σκηνή αιωρούμενος.

Η Teyana Taylor τιμήθηκε με το Βραβείο «Icon of the Year» («Είδωλο της Χρονιάς»), ενώ η Sylvia Rhone έλαβε το «Ultimate Icon Award» («Απόλυτο Είδωλο») και η Ms. Lauryn Hill βραβεύτηκε ως «Ζωντανός Θρύλος», με το «Living Legend Icon Award».

Σύμφωνα με το Deadline, η Taylor αναδείχθηκε ως η απόλυτη νικήτρια της βραδιάς, καθώς εκτός από την τιμητική διάκριση απέσπασε επίσης τα Βραβεία «Fashion Vanguard» («Πρωτοπορία στη Μόδα»), «Καλύτερης Ηθοποιού» και «Σκηνοθεσίας-Βίντεο της Χρονιάς».

Εκφώνησε έναν άκρως εμπνευσμένο λόγο επισημαίνοντας ότι «υπάρχει χώρος για να κερδίσουμε όλοι μας», ενώ συμπλήρωσε: «Αυτή η βιομηχανία είναι σκληρή. Μας μαθαίνει να ανταγωνιζόμαστε, αλλά ποτέ δεν πίστεψα ότι η δική μου επιτυχία πρέπει να στερεί την επιτυχία κάποιου άλλου. Αν γνωρίζω κάτι, οφείλω να το διδάξω. Αν ανοίξω μια πόρτα, οφείλω να την κρατήσω ανοιχτή. Αν έχω ένα βήμα, οφείλω να κάνω χώρο και για μια άλλη φωνή».

Η κορυφαία μάνατζερ και η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε μιας μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας Sylvia Rhone, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σχετικά με την προστασία της δημιουργικότητας, σε μια εποχή που οι εξελίξεις της τεχνολογίας φέρνουν ανατροπές στον κλάδο.

«Η μουσική μας έχει ανάγκη να την υπερασπιστούμε όσο ποτέ άλλοτε, επειδή διανύουμε μια περίοδο τεράστιων αλλαγών», δήλωσε η βετεράνος της μουσικής βιομηχανίας και συνέχισε: «Οι δυνατότητες είναι εξαιρετικά συναρπαστικές, αλλά πρέπει να παραμείνουμε το ίδιο ενεργοί τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στη «ψυχή» της μουσικής δημιουργίας. Εμείς φτιάχνουμε τον αλγόριθμο, δεν μας φτιάχνει εκείνος».

Ακολουθεί η λίστα με τους νικητές των Βραβείων BET 2026:

Καλύτερος Καλλιτέχνης R&B/Pop: Leon Thomas

Καλύτερη Καλλιτέχνις R&B/Pop: Kehlani

Άλμπουμ της Χρονιάς: «Let God Sort Them Out», Clipse

Καλύτερη Hip Hop Καλλιτέχνις: Cardi B

Καλύτερος Hip Hop Καλλιτέχνης: Kendrick Lamar

Kαλύτερο Συγκρότημα: Clipse

Kαλύτερη Συνεργασία: «Chains & Whips», Clipse-Kendrick Lamar

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης: Olivia Dean

Βίντεο της Χρονιάς: «Folded», Kehlani

Σκηνοθέτης Βίντεο της Χρονιάς: Teyana Taylor

Καλύτερη Ηθοποιός: Teyana Taylor

Kαλύτερος Ηθοποιός: Michael B. Jordan

Kαλύτερη Ταινία: «Sinners»

Αθλήτρια της Χρονιάς: A’ja Wilson

Αθλητής της Χρονιάς: Jalen Brunson

Βραβείο Pulse: Druski

Βραβείο BET: «Girl, Get Up», Doechii & SZA

Bραβείο YoungStars: Jazzy’s World TV

Βραβείο Dr Bobby Jones καλύτερου γκόσπελ/εμπνευσμένου τραγουδιού: «Headphones»: Lecrae, Killer Mike & T.I.

Πηγή: skai.gr

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