«This is a Song for Miss Hedy Lamarr»

Το πολυαναμενόμενο τραγούδι είναι ένα από τα δύο που έχει γράψει ο ηθοποιός και περιλαμβάνονται σε ένα άλμπουμ με τίτλο «18», το οποίο έγινε σε συνεργασία με τον Βρετανό κιθαρίστα Jeff Beck.

To άλμπουμ ξεκινά με το τραγούδι «This is a Song for Miss Hedy Lamarr» το οποίο είναι του Depp.

Ο Beck εξήγησε, «Όταν ο Τζόνι κι εγώ αρχίσαμε να παίζουμε μαζί, πραγματικά πυροδοτήθηκε το νεανικό μας πνεύμα και η δημιουργικότητα. Αστειευόμασταν πως νιώθαμε ξανά 18 και κάπως έτσι αυτό έγινε και ο τίτλος του άλμπουμ».

Έπειτα ανέφερε, «Έμεινα κατάπληκτος. Αυτό το τραγούδι είναι ένας από τους λόγους γιατί ζήτησα από τον Ντεπ να κάνει άλμπουμ μαζί μου».

Με την σειρά του ο Depp είπε για τον κιθαρίστα, «Είναι εκπληκτική τιμή να παίζω και να γράφω μουσική με τον Jeff, έναν από τους πραγματικά μεγάλους και κάποιον που έχω το προνόμιο να αποκαλώ αδερφό μου».

Στο άλμπουμ που ηχογραφείται τα τελευταία τρία χρόνια, περιλαμβάνονται 13 κομμάτια, εκτός από τα δύο τραγούδια σε στίχους και μουσική του Depp.

Μεταξύ αυτών διασκευές καλλιτεχνών της Motown καθώς και μπάντες ή τραγουδοποιοί όπως οι Beach Boys, Τζον Λένον, Velvet Underground.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αλλά και στο TikTok ανάρτησε ένα video από την πρόσφατη περιοδεία με τον beck, με λεζάντα, «πήγαμε παντού μαζί, είδαμε τα πάντα μαζί. Περπατήσαμε τον ίδιο δρόμο μαζί. Κάναμε το σωστό μαζί, κι αυτό επειδή ενδιαφερθήκατε. Και τώρα θα προχωρήσουμε μαζί».

