Τζίμι Κίμελ τρολάρει Μάτζικ Τζόνσον - «Ταξίδεψε» μαζί του στην Ελλάδα μέσω photoshop

Ο Μάτζικ Τζόνσον απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα κι ενώ το «τουρ» που κάνει στη χώρα μας συνεχίζεται, φαίνεται πως απέκτησε έναν... απρόσμενο συνταξιδιώτη.

Ο θρύλος του NBA μετά το τηλεφώνημα - έκπληξη που έλαβε χθες από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δημοσίευσε μια φωτογραφία με την παρέα του όπου βρίσκονται σε σκάφος στο Σκορπιό. Μάλιστα φορούσαν όλοι πολύχρωμες περούκες και φανταχτερά ρούχα και κάποιος μάλλον «ζήλεψε».

We are having a blast in Greece! We all got festive for our soul train line tonight and busted a move or two 😂 pic.twitter.com/o0taf6ZTWM