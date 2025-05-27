Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Αποκαλύφθηκαν με ΑΙ οι 5 βασικοί ρόλοι και όλοι λένε το ίδιο πράγμα

Την αγάπη του για τις νέες τεχνολογίες δείχνει για άλλη μια φορά ο Alpha που αποφάσισε να βασιστεί στην AI για να δημιουργήσει τα 5 πρώτα teaser για τη νέα του σειρά, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, και να παρουσιάσει τις 5 βασικές ηρωίδες της.

Έχοντας αγαπηθεί από εκατομμύρια αναγνώστες, τo best seller μυθιστόρημα της Λένας Μαντά “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” παίρνει ζωή και στη μικρή οθόνη αφού όπως έχει προαναγγελθεί εδώ και καιρό, η σειρά προορίζεται για να στηρίξει τον βασικό κορμό της μυθοπλασίας του καναλιού τη νέα σεζόν μαζί με τον Άγιο Έρωτα.

Ο Alpha ποντάρει για άλλη μια φορά σε σειρά εποχής και ειδικά σε ένα στόρι που έχει να κάνει με γυναίκες και τις ιστορίες τους όπως και με το Προξενιό της Ιουλίας που του απέφερε τηλεοπτικά κέρδη.

Ήδη τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και διαρρέουν οι πρώτες φωτογραφίες όπως αυτές που ανέβασε η Αναστασία Παντούση, μία από τις πέντε ηρωίδες.

