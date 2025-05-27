John Lennon: Η αδερφή του δεν είναι χαρούμενη για τις ταινίες με θέμα τη ζωή του

Η αδερφή του Τζον Λένον, Τζούλια Μπερντ, αναφέρθηκε σε νέα έκθεση στο Λονδίνο, αφιερωμένη σε θρυλικούς μουσικούς καλλιτέχνες, η οποία περιλαμβάνει μια αναπαράσταση του παιδικού δωματίου του τραγουδιστή των Beatles, καθώς και στις ανησυχίες της για τις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες για το μουσικό συγκρότημα της ροκ.

Η έκθεση «Live Odyssey» που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο Camden’s Stables, έχει περιγραφεί ως «ένας εορτασμός της ποικιλομορφίας της βρετανικής μουσικής, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για τους λάτρεις της μουσικής όλων των ηλικιών» μέσα από «ένα πρωτοποριακό αφιέρωμα στους ήχους που διαμόρφωσαν τη Βρετανία».

Με ζωντανή μουσική και παράσταση με ολογράμματα των Libertines – θα ταξιδέψει τους μουσικόφιλους σε έξι δεκαετίες μουσικής μέσω μιας περιπέτειας 2,5 ωρών που αποτυπώνει την εξέλιξη της βρετανικής ποπ, από τους πρώτους ύμνους των δεκαετιών του '60 και του '70 έως την έκρηξη της Britpop της δεκαετίας του '90 και σήμερα.

Η Τζούλια Μπερντ θα παρουσιάσει ένα πολυαισθητηριακό, καθηλωτικό αφιέρωμα στον αείμνηστο Τζον Λένον, στο οποίο «περιγράφονται λεπτομερώς τα πρώτα χρόνια που διαμόρφωσαν τον τραγουδιστή μέσα από αντικείμενα, πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, γραπτά, συγκινητικές φωτογραφίες».

Αναπαράσταση του παιδικού δωματίου του Λένον παρουσιάζεται επίσης στο αφιέρωμα, το οποίο η Τζούλια Μπερντ περιέγραψε ως «πολύ συγκινητικό». «Αν είσαι θαυμάστρια των Beatles, είτε έχεις πάει στο Μέντιπς είτε έχεις δει μια φωτογραφία από το σπίτι των παιδικών του χρόνων» δήλωσε η Μπερντ στο NME. «Δεν χωρούσαν πολλά εκεί μέσα. Είναι πολύ ρεαλιστικό: το κρεβάτι, το κόκκινο πάπλωμα, τα πάντα. Ήταν εκεί μέσα και έγραφε συνέχεια και έκανε τα σκίτσα του» πρόσθεσε.

Η Μπερντ υποστήριξε επίσης πώς εξαντλείται από τις νέες ταινίες, βιβλία και πρότζεκτ για τον Τζον Λένον που εμφανίζονται κάθε χρόνο και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού του Σαμ Μέντες για κάθε μέλος των Beatles.

«Δεν τελειώνει ποτέ: οι άνθρωποι βρίσκουν πράγματα» είπε. «Προφανώς δεν έχω και δεν θέλω κανέναν έλεγχο σε τίποτα από αυτά. Αλλά πρέπει να πω ότι απελπίζομαι κάθε φορά που ακούω για το επόμενο σχέδιο. Βιογραφικές ταινίες, τέσσερις από αυτές - τι κάνετε; Αφήστε μας ήσυχους! Λέω «μας» επειδή επηρεάζει εμένα, την αδερφή μου, τα ξαδέρφια μου. Ανοίγω την εφημερίδα και σκέφτομαι: "Τι βρήκαν τώρα;» Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα που να μην έχει γίνει"» δήλωσε η Τζούλια Μπερντ.

«Ο Τζον δεν είναι ο μόνος που επηρεάζεται από αυτό. Εμείς επηρεαζόμαστε. Αλλά μας ρωτάει ποτέ κανείς; Η απάντηση είναι "όχι". Ο Σαμ Μέντες δεν έρχεται καν στο Λίβερπουλ. Δεν ξέρω αν θα ερχόταν ποτέ τόσο βόρεια» συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

