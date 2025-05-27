Ιλένια Ουίλιαμς: Τα τελευταία της γενέθλια με τον πατέρα της και το συγκλονιστικό της ποστ

Τρία χρόνια θα συμπληρωθούν αυτό το καλοκαίρι από την απώλεια του Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή μόλις στα 73 του χρόνια μετά από πολύ σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Και σήμερα η κόρη του Ιλένια έπεσε πάνω σε κάποιες φωτογραφίες από τα τελευταία της γενέθλια που εκείνος ήτνα δίπλα της. Τον Φεβρουάριο του 2022. Και το κείμενό της συγκλονίζει:

«Έπεσα πάνω αυτές τις φωτογραφίες ψάχνοντας κάτι άλλο…

Όπως έγραψε κ η αδελφή μου λίγες μέρες πριν υπάρχουν κάποιες στιγμές που την ώρα που τις ζεις, δεν ξέρεις πως δεν θα τις ζήσεις ξανά.. (στην δική της αντίστοιχη στιγμή)

Εγώ εδώ ήξερα…

Ήξερα πως ήταν τα τελευταία μου γενέθλια μαζί..

Έκανα ότι μπορούσα για να κρύψω τα δάκρυα μου και να του δείξω πόσο χαρούμενη ήμουν..

Αλλά ήξερα πως αυτό δεν θα το ζήσω ξανά..

Ο χρόνος περνάει γρήγορα μπορεί οι πληγές να κλείνουν αλλά τα σημάδια μένουν.

Τίποτα δεν είναι το ίδιο μετά..

Σίγουρα εσύ δεν είσαι ο ίδιος..!

Εγώ δεν είμαι η ίδια..

Εκεί που θέλω να καταλήξω?!

ΖΗΣΤΕ γιατί το μεγαλύτερο δεδομένο που έχουμε στην ζωή είναι ο θάνατος και το λέω με χαμόγελο αυτό..

Πότε δεν ξέρεις πότε θα είναι η τελευταία φορά..!

(Άντεξε για όλων μας τα τελευταία γενέθλια όμως 🥲)

Με αγάπη και ευγνωμοσύνη»

