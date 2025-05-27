Η αποχώρηση του Μπάμπη Καρατζά στοίχισε ιδιαίτερα στη Ζωή Ασουμανάκη η οποία πέρασε το πρώτο βράδυ κλαίγοντας. Απόψε, Τρίτη 27 Μαΐου στις 23.15, θα δούμε όλες τις αντιδράσεις των συγκατοίκων στο σπίτι και στο BB room.

Στο πλευρό της Ζωής αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται η Φένια Νικολαΐδη, όπως η ίδια περίμενε, αλλά ο Χρήστος Ντεντόπουλος, ο οποίος συζητά μαζί της και την παρηγορεί.

Τη χαρά της για την πρόσφατη αποχώρηση μοιράζεται με τον Big Brother η Μαρικέλλυ…

Η αρχηγία της εβδομάδας, αυτή τη φορά, είναι διπλή. Για τη διεκδίκησή της, οι συγκάτοικοι χωρίζονται με κλήρωση σε ζευγάρια. Η δοκιμασία απαιτεί καλή συνεργασία, υπομονή και επιμονή.

Μία συμπεριφορά που παρατήρησε ο Χρήστος Γκικουρίας την ώρα του live γίνεται αφορμή για μία μεγάλη ένταση με τον KAS. Για ποιο πράγμα τον κατηγορεί;

Οι συγκάτοικοι συζητούν για τις αποχωρήσεις και μοιράζονται την πεποίθηση πως πλέον δεν πρόκειται να μπει κάποιο νέο πρόσωπο στο σπίτι. Όταν όμως οι συγκάτοικοι κάνουν σχέδια… ο Big Brother… γελάει!

