«Όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει» είπε κλαίγοντας η σύντροφος του Γιώργου Δασκαλάκη που έφυγε ξαφνικά χθες από τη ζωή

O Γιώργος Δασκαλάκης ήταν ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε πολύ με τα θέματα υγείας που του προέκυψαν στη ζωή του και πάλεψε γενναία με όλα. Ο γνωστός τραγουδιστής έφυγε χθες βράδυ από τη ζωή μετά από πολύ σκληρή μάχη με τον καρκίνο, αλλά όχι από αυτό. Πιθανότατα τον πρόδωσε η καρδιά του.

Το πρωί η σύντροφός του, Μαρία Ντινόρη μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τη Μαίρη Αρώνη.

«Ήταν καλά. Ήταν ξαφνικό, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή του κάνουν νεκροψία-νεκροτομή για να μάθουμε από τι «έφυγε». Και κιλά είχε βάλει και τραγούδι έφτιαξε και μόλις κυκλοφόρησε, πέθανε», είπε αρχικά η κυρία Ντινόρη και συνέχισε:

«Έκανε τη θεραπεία του στο σπίτι, έκανε συντήρηση. Ήταν καλά. Η μαμά του ήταν εκείνη την ώρα μαζί του. Μετά με πήραν τηλέφωνο και μου λένε «τρέχα». Είχε πεθάνει και δεν μου το έλεγαν για να μην σκοτωθώ στον δρόμο

Πήγα και τον βρήκα στο πλακάκι, αφού είχαν τελειώσει με την ΚΑΡΠΑ. Ένιωσε να ανεβαίνει η πίεσή του. Μισή ώρα πριν μου είπε ότι «καίγεται», αυτό δεν είναι οισοφάγος, μου λέει, αυτό είναι καρδιά. Θα σκάσω, μου λέει».

«Μετά ένιωσε καλύτερα, πήγε μέσα να του φτιάξει η μαμά του κάτι να φάει και δεν πρόλαβε. Η μητέρα του ήταν το στήριγμά του και τα παιδάκια του, γιατί τώρα που έρχονταν και τον έβλεπαν ήταν πολύ χαρούμενος. Βάφαμε μέσα τα δωμάτια για να έρθουν και να κάνουμε επιτέλους μια φορά γιορτές μαζί. Δυστυχώς, όταν κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Τον αγαπώ τόσο πολύ και για μένα δεν έχει πεθάνει, είναι δίπλα μου» είπε στη συνέχεια η σύντροφός του και ολοκλήρωσε λέγοντας:

«Μου είχε πει: άντρα να σε αγαπάει έτσι δεν θα βρεις, τον κόσμο να γυρίσεις τούμπα. Είχαμε αληθινή αγάπη».

