Το «Legend of Zelda» γίνεται live-action ταινία

Μια live-action ταινία βασισμένη στην επιτυχημένη σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών «The Legend of Zelda» είναι στο στάδιο της παραγωγής, όπως επιβεβαίωσε ο ιαπωνικός κολοσσός Nintendo μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Super Mario Bros» με εισπράξεις πάνω από $1 δισ. στο παγκόσμιο box office.

Ο Ουές Μπαλλ, γνωστός από την τριλογία «The Maze Runner» και τη νέα ταινία δράσης «Kingdom of the Planet of the Apes» θα υπογράψει τη σκηνοθεσία της μεγάλης παραγωγής, στην οποία ο γίγαντας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα ενώσει τις δυνάμεις του με την Sony Pictures Entertainment, που θα αναλάβει και τη διανομή παγκοσμίως.

Ο Ιάπωνας δημιουργός του «Legend of Zelda», Σιγκέρου Μιγιαμότο, θα είναι στη παραγωγή μαζί με τον πρώην επικεφαλής των Marvel Studios και παραγωγό του βραβευμένου με Όσκαρ «Spider-Man: Into the Spiderverse», Άβι Άραντ.

«Εργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια πάνω στην live-action ταινία του «The Legend of Zelda» με τον Άβι Άραντ, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλές ταινίες μεγάλης επιτυχίας», ανέφερε ο Μιγιαμότο σε δήλωσή του στο X, πρώην Twitter. «Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι την ολοκλήρωσή της, αλλά ελπίζω να ανυπομονείτε να τη δείτε» πρόσθεσε.

Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα franchise gaming όλων των εποχών έχοντας πουλήσει περισσότερα από 130 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο από το ντεμπούτο του,

