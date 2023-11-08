Ευαγγελισμός, το μιούζικαλ: Η μουσική παράσταση του Άγγελου Τριανταφύλλου στο Εθνικό

Ο «Ευαγγελισμός, το μιούζικαλ» είναι μια παράσταση για τον χρόνο και την αγάπη. Ο Άγγελος Τριανταφύλλου σε συνεργασία με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο και με αφετηρία το λιμπρέττο του Γιάννη Αστερή δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό ανοίκειο σύμπαν φτιαγμένο με υλικά φθαρτά. Οι ‘κάτοικοι’ ενός νοσοκομείου, γιατροί, νοσηλευτές, ασθενείς και συνοδοί, τραγουδούν για όσους έχουν ήδη φύγει, αλλά και για όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν. Από τις 8 Νοεμβρίου 2023 στο Θέατρο Rex – Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη».

Παίζουν: Λητώ Αμπατζή, Χάρης Ανδριανός, Μαρία Γεωργιάδου, Γιώργος Γκιόκας, Γιώργος Γλάστρας, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Ερατώ Καραθανάση, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ελένη Κοκκίδου, Μάριος Κρητικόπουλος, Χρήστος Λούλης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Λυγερή Μητροπούλου, Θεοδώρα Μπάκα, Βασίλης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Παπουτσάκη, Έλλη Πασπαλά, Φοίβος Ριμένας, Γιάννης Σαμψαλάκης | Guests: Νατάσσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριντζήλα.

Παραστάσεις: Από 8 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη, Παρασκευή στις 20:30, Σάββατο στις 17:30 και 20:30 Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια: 5€-25€. Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνικό Θέατρο – Rex Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», Πανεπιστημίου 48, Αθήνα. Ταμεία Εισιτηρίων: 210 3301881 – 210 3305074

Βασιλιάς Ληρ, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινόυ στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας

Το Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, επανέρχεται μετά από αρκετά χρόνια στις συνεργασίες του με το Στάθη Λιβαθινό, παρουσιάζοντας σε απόδοση και διασκευή του Στρατή Πασχάλη το κορυφαίο έργο του Άγγλου δραματουργού και ποιητή, του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Ο «Βασιλιάς Ληρ», παρουσιάζεται σε μια πρωτότυπη διασκευή που πυκνώνει το έργο και συναιρεί πρόσωπα και καταστάσεις σ’ ένα παράδοξο δρώμενο, όπου η σύγχρονη θεατρική γλώσσα συναντά τους πηγαίους σαιξπηρικούς συνειρμούς, χωρίς να προδίδεται το πνεύμα αλλά ούτε και το γράμμα, στα βασικά σημεία, αυτού του περίφημου κλασικού έργου.

Παίζουν: Mπέττυ Αρβανίτη, Nίκος Αλεξίου, Αντώνης Γιαννακός, Νέστορας Κοψιδάς, Ερατώ Πίσση, Γκαλ Ρομπίσα, Εύα Σιμάτου, Βιργινία Ταμπαροπούλου.

Παραστάσεις: Από 8 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη και Κυριακή στις 20.00. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00

Εισιτήρια: 10€ – 20€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη. Τηλ: +30 210 8838727

Costas Baltazanis Quintet στο Half Note Jazz Club

O σπουδαίος κιθαρίστας Κώστας Μπαλταζάνης, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα, την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club. Συναντά παλιούς φίλους και συνεργάτες και κάνουν ένα μοναδικό κουϊντέτο, για να μας χαρίσουν μία υπέροχη βραδιά, αυτοσχεδιάζοντας σε πρωτότυπες συνθέσεις του ιδίου. Μαζί του: David Lynch – sax, Γρηγόρης Θεοδωριδης – bass, Δημήτρης Κλωνης – drums, Αθηνά Ρούτση – vocals.

Τετάρτη 8/11, 21:30

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: more.com

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

Καλαβρία Μάνη, Εγγύς Κόσμος: Φωτογραφική έκθεση στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου

Το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας «Καλαβρία Μάνη, Εγγύς Κόσμος», με έργα της Τζένης Λυκουρέζου και του Ανδρέα Ζαχαράτου. Όπως αναφέρουν οι φωτογράφοι: «Ο παραλληλισμός και η σύνδεση δύο ισοδύναμων σε σπουδαιότητα και σημασία τόπων, καθρεφτίζεται, αποτυπώνεται στην έννοια της εκλεκτικής συγγένειας: παρεμφερή πολιτισμικά χαρακτηριστικά, γλωσσικά ιδιώματα, κοντινές συνήθειες και συμπεριφορές, ληστρική και πειρατική δραστηριότητα, γδικιωμοί και μεταναστεύσεις, τραχύτητα κι ευαισθησία, προκαταλήψεις, θρηνητικά τραγούδια και ταραντέλες, ιστορικό παρελθόν –η αρχέγονη ανάμνηση της φυλής και τα ίχνη της Magna Grecia–, γεωμορφολογική διάρθρωση, κοινά τοπωνύμια – Πενταδάκτυλος λεγόταν ο Ταΰγετος τα βυζαντινά χρόνια, Pentedattilo ονομάζεται ο ερημωμένος γκρεκάνικος οικισμός».

Διάρκεια Έκθεσης: 8 Νοεμβρίου 2023 – 27 Ιανουαρίου 2024 | Εγκαίνια: Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, ώρα 19:00

Ωράριο: Τρίτη-Σάββατο 9:00-16:00

Μουσείο Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, Αθήνα. Τηλ.: 210 7777601, 210 7487657

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.