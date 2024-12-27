Ιωάννα Μπούκη: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια υγείας της μικρής τους κόρης που έμεινε στην εντατική καιρό

Μια συνέντευξη της Ιωάννας Μπούκη είδαμε στην εκπομπή Happy Day. Μια σπάνια εξομολόγηση της συζύγου του Αντώνη Σρόιτερ στην Όλγα Λαφαζάνη. Εκεί που συνδέεται με στενούς δεσμούς φιλίας και νιώθει άνετα. Σε αυτήν η Ιωάννα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον γνωστό ancorman, τα παιδιά τους Νάντια και Παυλίνα και έκανε κι αποκαλύψεις.

«Δεν σκεφτόμαστε να κάνουμε τρίτο παιδί. Με τον Αντώνη γνωριστήκαμε Χριστούγεννα, ένα χρόνο μετά έμεινα έγκυος και γέννησα Χριστούγεννα. Τρώγαμε στο ίδιο μαγαζί, ο καθένας με την παρέα του κι έτσι γνωριστήκαμε.

Του ανακοίνωσα την εγκυμοσύνη, τυπώνοντας δύο μπλούζες (mum-dad) και τις έβαλα κάτω από το μαξιλάρι μαζί με τον υπέρηχο. Δεν με ενόχλησε ποτέ που ο Αντώνης λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, μου αρέσει που είναι δραστήριος», είπε αρχικά η Ιωάννα Μπούκη και συνέχισε αποκαλύπτοντας και την άγνωστη δύσκολη περίοδο που πέρασαν με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η μικρή τους κόρη στο παρελθόν:

«Θα ήθελα να ασχοληθώ με την τηλεόραση, δεν ξέρω αν κάνω. Με φαντάζομαι σε κάτι σχετικό με τη μόδα. Στο παρελθόν είχα μείνει 45 κιλά. Με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρωτούσαν αν έχω νευρική ανορεξία. Είχα αδυνατίσει πολύ από το άγχος και την κούραση με τα παιδιά. Ξεχνούσα να φάω. Η μικρή μας όταν ήταν μικρή είχε αρρωστήσει πολύ κι έκατσε στην εντατική για πολύ καιρό, είχαμε ανησυχήσει πολύ»

