Ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath μίλησε για τον θάνατο του Ozzy Osbourne

Ο κιθαρίστας των Black Sabbath, Τόνι Αϊόμι, μίλησε για τον «ασύλληπτο» θάνατο του Όζι Όσμπορν. Ο πρωτοπόρος της heavy metal πέθανε την Τρίτη 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών με την οικογένειά του να λέει ότι ήταν «περιτριγυρισμένος από αγάπη». Ο Όζι Όσμπορν πέθανε λίγες μέρες μετά τη μαραθώνια συναυλία «Back To The Beginning» που πραγματοποιήθηκε στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ και στην οποία εμφανίστηκε με τους Black Sabbath για πρώτη φορά από το 2005.

Ο Τόνι Αϊόμι μίλησε για τον θάνατο του φίλου του, λέγοντας στο ITV News: «Ήταν ένα σοκ για εμάς. Όταν το άκουσα χθες, δεν μπορούσα να το διανοηθώ» εξήγησε. «Σκέφτηκα: "Δεν μπορεί να έγινε". Είχα λάβει μήνυμά του την προηγούμενη μέρα. Μου φαινόταν απλώς εξωπραγματικό, σουρεαλιστικό. Και μέσα στη νύχτα, άρχισα να το σκέφτομαι: "Θεέ μου, μήπως τα ονειρεύομαι όλα αυτά;" Αλλά όπως είπα και πριν, δεν ήταν καλά στις πρόβες.

Νομίζω ότι απλώς άντεξε να κάνει αυτή την παράσταση» συνέχισε ο Αϊόμι. «Εγώ και ο Γκίζερ το συζητούσαμε χθες το βράδυ - ότι πιστεύουμε ότι άντεξε να το κάνει, και αμέσως μετά, το έκανε και αποχαιρέτησε τους θαυμαστές. Και αυτό ήταν το τέλος, πραγματικά» σημείωσε.

«Νομίζω ότι είχε κάτι στο μυαλό σαν να έλεγε: "Λοιπόν, αυτό θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω ποτέ". Δεν ξέρω αν πίστευε ότι θα πέθαινε ή όχι. Αλλά πραγματικά ήθελε να το κάνει και ήταν αποφασισμένος να το κάνει» πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη πόσο σημαντικό ήταν για όλα τα μέλη των Black Sabbath που βρέθηκαν ξανά μαζί στο Μπέρμιγχαμ με τον Όζι σε απόσταση αναπνοής από εκεί που μεγάλωσαν: «Ήταν πολύ συγκινητικό. Και πάλι, ήταν σαν να ζούσαμε ένα όνειρο. Πριν το καταλάβουμε, είχαμε κατέβει από τη σκηνή και λέγαμε: "Τι έγινε τώρα;"» τόνισε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος.

Πηγή: skai.gr

