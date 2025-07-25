Το trailer του POWER TALK με την Τατιάνα Στεφανίδου είναι στον αέρα του ΣΚΑΪ

Από τον Σεπτέμβριο, καθημερινά, στον ΣΚΑΪ, το «Power Talk» και η Τατιάνα Στεφανίδου ανοίγουν τα μικρόφωνα και ο λόγος δίνεται σε εσάς.

Δείτε το trailer

Η νέου τύπου κοινωνική εκπομπή Power Talk, που εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ την ερχόμενη σεζόν, ανοίγει διάλογο με τους πολίτες και τους δίνει δημόσιο τηλεοπτικό βήμα. Το κοινό, που θα βρίσκεται στο studio, θα μιλά, θα ρωτά και θα εκφράζει ελεύθερα την άποψή του για ποικίλα θέματα της επικαιρότητας, της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Επιπλέον, οι πολίτες καλούνται να συμμετέχουν ενεργά σε κρίσιμα θέματα, μέσω δημοσκοπήσεων και ζωντανών polls, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θέση θα παίρνουν, εκτός από το κοινό, και οι καλεσμένοι που θα φιλοξενούνται στο Power Talk.

Κάθε απόγευμα, η Τατιάνα Στεφανίδου και το Power Talk ανοίγουν τα debate της καθημερινής ζωής. Έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

