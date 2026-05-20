Τιμητική διάκριση για το Pet Stories στα PET Awards 2026

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση απέσπασε η εκπομπή Pet Stories του ΣΚΑΪ στα PET Awards 2026, λαμβάνοντας τιμητικό βραβείο για τη φροντίδα των ζώων και την προώθηση της φιλοζωίας.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Radisson Blu Park Hotel, στο πλαίσιο του θεσμού που για 7η συνεχόμενη χρονιά αναδεικνύει προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στη φροντίδα και την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Το βραβείο για το Pet Stories αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας της εκπομπής να αναδείξει θέματα φιλοζωίας, υπεύθυνης φροντίδας και της ξεχωριστής σχέσης ανθρώπου και ζώου, μέσα από ιστορίες, πρόσωπα και δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών και άνθρωποι του χώρου, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε όσους συμβάλλουν καθημερινά σε έναν καλύτερο κόσμο για τα ζώα.

