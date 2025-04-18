Άλλη μία λίστα με τους 100 επιδραστικότερους ανθρώπους του πλανήτη κατάρτισε το περιοδικό Τime όπως κάθε χρόνο και ανάμεσά τους είναι πολλά αμφιλεγόμενα πρόσωπα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε ακόμα : Αυτές είναι οι 10 χώρες με τους πιο ευτυχισμένους κατοίκους στον κόσμο. Που βρίσκεται η Ελλάδα;

Οι ανταποκριτές του περιοδικού πρότειναν προσωπικότητες από όλους τους χώρους, της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της showbiz αιτιολογώντας την επιλογή τους ώστε να καταρτιστεί η λίστα.

Ο ανταποκριτής Brian Bennett, πρότεινε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «κανένας άλλος σύγχρονος πρόεδρος δεν έχει καταφέρει να πάρει τόσο δυναμικά τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης».

Η ανταποκρίτρια Alice Park επέλεξε τον «ανατροπέα της δημόσιας υγείας» και υποστηρικτή του αντιεμβολιαστικού κινήματος, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ, ο οποίος «ήδη ασκεί υπερβολικά μεγάλη επιρροή στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ» όπως εξήγησε.

Ο Simon Shuster, επίσης ανώτερος ανταποκριτής, επέλεξε τον δισεκατομμυριούχο της Tesla, Έλον Μασκ, σημειώνοντας πως η «μετεωρική του άνοδος διακόπτεται από ξεσπάσματα φρενήρους ενέργειας, τα οποία συνήθως εμφανίζονται όταν αναλαμβάνει μια νέα πρόκληση»

Ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ed Sheeran βρίσκεται στη λίστα όπου φιγουράρουν φέτος η τραγουδίστρια, superstar της Κ-pop Rosé από το συγκρότημα Blackpink, η Blake Lively, η Demi Moore και ο θρύλος του hip-hop Snoop Dogg.

Στη λίστα υπάρχουν και δύο ελληνικής καταγωγής πρόσωπα. Η παραγωγός Shonda Rhimes πρότεινε τον Ελληνοαμερικανό CEO του Netflix, Ted Sarandos,επειδή είναι «ατρόμητα έξυπνος, ατρόμητα καινοτόμος, ατρόμητα ειλικρινής».

Ο Ντέμης Χασάμπης είναι ο έτερος. Ο Ελληνοκύπριος επιστήμονας γεννημένος στο Λονδίνο, γνωστός ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DeepMind, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που εξαγοράστηκε από την Google το 2014, κέρδισε το Νόμπελ Χημείας το 2024 μαζί με τον John Jumper για την επαναστατική του συμβολή στην πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης AlphaFold.

Από παιδί-θαύμα στο σκάκι, με τίτλο υποψήφιου μάστερ από τα 13 του χρόνια, μέχρι την ίδρυση της DeepMind το 2010, ο Χασάμπης έχει διανύσει μια πορεία γεμάτη καινοτομίες. Στα 15 του κέρδισε έναν διαγωνισμό τεχνολογίας και προσελήφθη από διάσημη βρετανική εταιρία δημιουργίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η οποία τον χρησιμοποίησε στην ομάδα που δημιούργησε το διάσημο Theme Park.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.