Η Δώρα Τσαμπάζη μίλησε στη Super Kατερίνα για την απουσία του συζύγου της, του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή και το μεγάλωμα των δύο παιδιών τους.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2025: Ποιές χώρες πιστεύουν οι fans πως θα προκριθούν από τον ημιτελικό μας;

«Δεν είμαι η μόνη μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της. Είμαστε πάρα πολλές και το λέω πολλές φορές ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι μια πραγματικότητα, είναι εδώ, αποτελούν το 50% των οικογενειών στην Ελλάδα. Και όπως και εγώ, προσπαθούμε και δίνουμε καθημερινά τη μάχη ώστε τα παιδιά μας να κοιμούνται το βράδυ ευτυχισμένα και ήρεμα.

Ακόμα και αν δεν είμαι δυνατή σε φάσεις, βρίσκω τον τρόπο να ηρεμώ και να βρίσκω τη δύναμη, πρώτα για μένα γιατί αν τα παιδιά δεν έχουν μια δυνατή και ήρεμη μαμά, δεν θα είναι και αυτά ήρεμα» ανέφερε.

Για τη στήριξη που έδωσε στη Μαρία Καρυστιανού ανέφερε:

«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι το πένθος είναι μια ξεχωριστή διαδικασία, την απώλεια τη βιώνει ο καθένας ξεχωριστά, ακόμη και αν ίδιοι οι άνθρωποι πενθούν για το ίδιο πρόσωπο. Πρέπει να δείχνουμε ενσυναίσθηση και σε σεβασμό σε αυτή τη διαδικασία του καθενός που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους που είναι ακόμα σε σοκ -και εννοώ τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών- και δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουν ποτέ να πενθήσουν, συμβουλεύω τη σιωπή.

Στην απώλεια προστίθενται τα χρόνια, μεγαλώνει η απόσταση απο΄ τον άνθρωπό σου που έχασες. Αυτό που αρχίζει και επουλώνεται είναι η πραγματικότητα, ότι μέρα με τη μέρα καταλαβαίνεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Όταν βλέπω τα παιδιά μου ευτυχισμένα θεωρώ ότι τα καταφέρνω. Θεωρώ ότι χρωστάω στη ζωή και στον ίδιο τον άνθρωπό μου να χαμογελάσω ξανά, να συνεχίσω γιατί η ζωή είναι ένα πολύ όμορφο και ανέλπιστο δώρο.

Στηρίγματα έχω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και είμαι ευγνώμων για αυτό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.