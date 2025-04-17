Τα 3 ζώδια που φοβούνται την ταμπέλα της σχέσης αλλά τελικά είναι πιο δοσμένα σε αυτήν από άλλα

Δεν είναι ότι δεν θέλουν να δεσμευτούν. Απλώς είναι πολύ αντισυμβατικά για να κλειστούν και να προσδιοριστούν από τη λέξη «σχέση». Αυτά τα 3 ζώδια μπορεί να γίνουν οι πιο πιστοί σύντροφοι αλλά μην περιμένεις από αυτά να ακούσεις ότι έχετε σχέσεις γιατί μισούν τις ταμπέλες!

Δίδυμος

Ο Δίδυμος δεν είναι ότι δεν θέλει «σχέση» αλλά προτιμά πιο... ιντελεκτουέλ όρους! Συνομιλία, εξερεύνηση, διαρκές παιχνίδι λέξεων και εγκεφάλου. Ζώδιο του αέρα και αυτός, δεν μπορεί εύκολα να δεχτεί ταμπέλες παρότι στην πράξη μπορεί να είναι ταγμένος σε σένα. Αν του στείλεις "πού είσαι", θα σου απαντήσει αμέσως. Αν τον ρωτήσεις «τι έχουμε;», θα σου πει: «Ας μην το χαλάσουμε με λέξεις». Με άλλα λόγια, αγαπάει με τον τρόπο του που δεν είναι... προσδιορίσιμος!

Τοξότης

Ο Τοξότης έχει θέμα με τη δέσμευση αλλά το λέει εξαρχής: «Δεν θέλω να δεθώ, μην περιμένεις τίποτα σοβαρό». Και μετά σε γνωρίζει στους φίλους του, σε παίρνει μαζί του σε εκδρομές, σου λέει «μου αρέσει να περνάμε χρόνο μαζί γιατί νιώθω ο εαυτός μου». Δεν θέλει σχέση, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να σε σκέφτεται. Θέλει ελευθερία, αλλά αν βγεις χωρίς να του το πεις, θα αναρωτηθεί με ποιον ήσουν. Δεν αντέχει το συναισθηματικό βάρος, αλλά θα σου πει πράγματα που σε κάνουν να λιώσεις.

Υδροχόος

Ανεξάρτητος από τη φύση του, θέλει κάτι... χωρίς προσδιορισμούς, θέλει τον χώρο του και ελευθερία. Εσύ τα ακούς όλα αυτά αλλά τελικά θα διαπιστώσεις ξαφνικά ότι έχεις μετακομίσει σπίτι του, κοιμάστε μαζί σαν παντρεμένοι και αποκτήσατε ήδη κοινούς φίλους!

Ο Υδροχόος μισεί τις συμβατικές κοινωνικές δεσμεύσεις αλλά είναι ικανότατος να δεσμευτεί ψυχικά. Δεν θέλει πρόγραμμα, αλλά αν δεν του στείλεις ένα βράδυ, θα σου πει «απλώς ανησύχησα λίγο». Το θέμα είναι ότι δεν το κάνει από αντίφαση αλλά γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Αν αντέξεις την ασάφεια, μπορεί να είναι ο πιο σταθερός "μη-σύντροφος" που είχες ποτέ.

