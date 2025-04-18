Ηλίας Βρεττός: Έβαλε πλώρη για το Έβερεστ

Πλώρη για το Έβερεστ έβαλε ο Ηλίας Βρεττός που αποφάσισε να κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι για τις επόμενες 17 μέρες της ζωής του μαζί με τη σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη.

Ο τραγουδιστής είναι μέρος μιας αποστολής 30 Ελλήνων που έχουν προορισμό το Νεπάλ και το θρυλικό όρος και ήδη έφτασαν στο Κατμαντού όπως μας έδειξε και ο ίδιος και η σύζυγός του.

Η αποστολή θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Μαΐου και ο σκοπός δεν είναι να βρεθούν στην κορυφή του Έβερεστ αλλά να κάνει hike στο εμβληματικότερο και ομορφότερο μονοπάτι του κόσμου, στο Everest Basecamp.

Μάλιστα δεν απαιτείται να είσαι επαγγελματίας ορειβάτης όπως αναφέρεται στο πρόμο της αποστολής αλλά να έχεις καλή διάθεση και ετοιμότητα να δοκιμάσεις κάποια όριά σου θα πούμε εμείς.

Αρχηγός της αποστολής είναι ε΄να πολύ γνωστό πρόσωπο και ορειβάτης, ο Μάριος Γιαννακού που πρόσφατα είχε μίλησει στο Όπου υπάρχει Ελλάδα για το πώς άλλαξε τη ζωή του και την προσάρμοσε γύρω από το βουνό, αρχικά τον Όλυμπο.

Στο ποστ που ανέβασε ο Ηλίας Βρεττός θα δείτε και τη σύζυγό του να αποχαιρετά πολύ συγκινημένη το σκυλάκι τους που θα το αποχωριστούν τόσες μέρες.

