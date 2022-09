«Τι κάνει εκεί;»: Χαμός με την εμφάνιση Μουρίνιο στο νέο video clip του ράπερ Stormzy!

Η εμφάνιση cameo του Μουρίνιο διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, αρκετά, όμως, για να κάνουν ήδη viral το τραγούδι.

Ένας χαμός έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media, καθώς στις 12 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Βρετανού ράπερ Stormzy ''Mel Made Me Do It'' και το video clip, στο οποίο συμμετέχει και ο Ζοσέ Μουρίνιο!

Ο Specia One εμφανίζεται από το πουθενά στα μισά του βίντεο, και πλάι στον Stormzy και τους υπόλοιπους συνεργάτες του, κάνοντας χαρακτηριστικά κίνηση με το χέρι του ότι δεν μιλάει. Την ίδια στιγμή ακούγονται οι γνωστές δηλώσεις του Πορτογάλου κόουτς της Ρόμα για τη διαιτησία, που έλεγαν: «Προτιμώ πραγματικά να μη μιλήσω. Αν μιλήσω θα μπλέξω».

Η εμφάνιση cameo του Μουρίνιο διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, αρκετά, όμως, για να κάνουν ήδη viral το τραγούδι.

Δείτε το σημείο που εμφανίζεται ο Μουρίνιο

Jose Mourinho made it into Stormzy’s video. Unreal… 😂



pic.twitter.com/V5eJOI69d3 — SPORTbible (@sportbible) September 22, 2022

Δείτε ολόκληρο το video clip του τραγουδιού

