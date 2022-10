«Θρήνος» στη νεολαία: Οι BTS πάνε φαντάροι

Εκατομμύρια κοριτσάκια (και αγοράκια) σε όλο τον κόσμο θα στερηθούν το αγαπημένο τους συγκρότημα για δύο χρόνια καθώς τα επτά μέλη των BTS - ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στον κόσμ - θα υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους στην πατρίδα τους, τη Νότια Κορέα.

Οι superstar της K-pop θα υπηρετήσουν σχεδόν δύο χρόνια στον στρατό, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία που τους εκπροσωπεί, Big Hit Music τερματίζοντας μια πολυετή συζήτηση σε εθνικό επίπεδο για το αν θα πρέπει να λάβουν εξαίρεση.

Το συγκρότημα να αναμένεται να επανασυνδεθεί το 2025.

I don’t wanna say goodbye!!#btsmilitary I will be waiting for u pic.twitter.com/7IdLddW6mn