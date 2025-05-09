Big Brother: Η Ζωή συνεχίζει το ψέμα, Χρήστος και Μπάμπης σφάζονται και το «ζευγάρι» Νάνσυ- Γιώργου… χώρισε

Όπως έκανε χθες η Αργυρώ Κατσιγαράκη που καθώς νιώθει πως η ίδια ήταν στο στόχαστρο των τριών τιμωρημένων χθες έπιασε κουβέντα με το ροζ φουσκωτό φλαμίνγκο της πισίνας.... τη...Ροζουλίτα, όπως τη βάφτισε.

Αυτό ήταν από την αρχή του επεισοδίου το "καυτό" θέμα της ημέρας ανάμεσα στους συγκατοίκους. Ποιός ή ποια ήταν ο παίκτης ή παίκτρια ππου η τριάδα συνεννοήθηκε να ψηφίσει για αποχώρηση.

Την ίδια ώρα που η Ζωή Ασουμανάκη -σάμπως και να αχνοφαίνεται γιατί την "έστειλαν"¨με συνοπτικές διαδικασίες οι συμπαίκτες της στο Survivor- εξακολουθεί να ψεύδεται ευθαρσώς... Και ξέρει οτι οι κάμερες και τα μικρόφωνα καταγράφουν τα πάντα. Μια απορία για το τι γίνεται στην έξω ζωή γεννιέται μέσα μας...

Η Στυλιάνα, o Νίκος και ο Χρήστος Γκικουρίας προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη στο θέμα νομίζοντας κι εκείνοι οτι ήταν η Αγγυρώ χαρακτηρ΄΄ιζοντας την τριάδα αχάριστη αφού εκείνη προσφέρει τα περισσότερα μέσα στο σπίτι. Ενώ η ίδια η Ζωή στην αγκαλιά του Μπάμπη θάβει για άλλη μια φορά τη Nancy... Και φυσικά ο λογος είναι το...αντίπαλο εστεμμένο δέος, η Διονυσία...

Τη Nancy που μετά τον καυγά απομακρύνθηκε από τον Γιώργο ο οποίος το πήρε μάλλον βαριά...

Αλλά ξανατσακώθηκε μαζί της όταν εκείνη έκατσε τελικά δίπλα του με τη Διονυσία να "τσιγκλάει" το "ζεύγος" -και όχι μόνο... Η Πατρινιά ήρθε διαβασμένη και έχει υπό την προστασία της τον...κοντοχωριανό Χρήστο Ντεντόπουλο.

Εξού και όταν ξεκίνησε ένας μεγάλο καυγάς ανάμεσα σε εκείνον και τον Μπάμπη -που έχει ήδη πει οτι δεν γουστάρει το στυλ του και δεν της ταιριάζει καθόλου- για μια συζήτηση που έκαναν κάποια στιγμή οι δυο τους και αφορούσε τη Μαρικέλλυ, το "παιχνίδι" που έκανε τις πρώτες μέρες ο Μπάμπης μαζί της και ο Χρήστος Ντεντόπουλος τα ΄έβγαλε όλα στη φόρα και μάλιστα μπροστά στη Μαρικέλλυ που μπορεί να είναι μικρή, αλλά δεν είναι χαζή, η Διονυσία υποστήριξε με τον τρόπο της τον συντοπίτη της.

Με τη Μαρικέλλυ -που είπαμε, χαζή δεν είναι- να κάνει ξεκάθαρο πως δεν μπήκε στο παιχνίδι για να βρει γκόμενο. Τελεία και παύλα...

Η "παρέα" του σπιτιού "σφάχτηκε και για τις προμήθειες κι ας έσκισαν στη δοκιμασία τους συγκεντρώνοντας 290 Ευρώ, πολύ πολύ περισσότερα από την πρώτη εβδομάδα. Κι αυτό γιατί η Διονυσία ζήτησε ένα βάζο μέλι κι ένα φυστικοβούτυρο καθώς δνε τρώει κάτι άλλο και δήλωσε οτι θα τη βγάλει με μαρούλια...

Για να ελαφρύνουμε όμως λίγο πριν κλείσουμε, ο Δήμαρχος αποφάσισε μετά το Challenge να αξιοποιήσει τον χρόνο του μέσα στο σπίτι για να μάθει αγγλικά... Το task ανέλαβαν η Χριστίνα, η Στυλιάνα και ο Νίκος... Και ναι, έμαθε να μετράει... ήδη!

