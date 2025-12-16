Απόψε, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 21.00, δύο νεαρές φίλες με κέφι, ζωντάνια και αποφασιστικότητα έρχονται στο πλατό του «The Wall» και θέλουν να διεκδικήσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη.

Η Δανάη και η Ειρήνη είναι αχώριστες φίλες από το Λύκειο. Η πρώτη μέχρι τα 16 έμενε στο Ντουμπάι και, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, φοίτησε στο ίδιο σχολείο με την Ειρήνη. Σπούδασε Νομική στην Αγγλία και έκανε μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά.

Η Ειρήνη από την άλλη, σπούδασε Ψυχολογία στην Ολλανδία και έκανε μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία. Και οι δύο αγαπούν το ποδόσφαιρο, πηγαίνουν στο γήπεδο, ενώ η Δανάη παίζει μπάλα από τριών ετών. Τα δύο κορίτσια αγαπούν τη μάθηση, τον αθλητισμό και τα ταξίδια. Θέλουν με τα χρήματα που θα κερδίσουν, να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη μαζί με τις μαμάδες τους και να ζήσουν από κοντά το «αμερικάνικο όνειρο».

Θα καταφέρουν να γκρεμίσουν τον «Τοίχο» ή θα σταθεί εμπόδιο στο «αμερικάνικο όνειρο» τους;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

