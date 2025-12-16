Σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει για 2η μέρα στον Βόλο και παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ξεχωριστές ανθρώπινες ιστορίες από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ένα άλμπουμ με φωτογραφίες βάφτισης, θαμμένο στη λάσπη μετά την κακοκαιρία Daniel στην Αγριά Βόλου, στάθηκε η αφορμή για μια απρόσμενη συνάντηση. Μια οικογένεια, δύο χρόνια μετά την καταστροφή του σπιτιού της στέκεται ξανά όρθια και εκείνο που μετρά δεν είναι οι τεράστιες ζημιές που υπέστη αλλά οι αξίες που δίνουν νόημα στη ζωή. Μοιράστηκαν μαζί μας όσα ένιωσαν, όταν βρέθηκε τυχαία να βοηθήσει στη χειρότερη στιγμή τους ο ίδιος άνθρωπος που είχε απαθανατίσει τις ομορφότερες αναμνήσεις τους.

Στον Βόλο, όπου το ποδήλατο είναι καθημερινότητα, η ασφάλεια των ποδηλατών παραμένει ζητούμενο. Πριν από τρία χρόνια, ο Βασίλης Πατσιαούρας χάθηκε στην άσφαλτο, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ καθώς επέστρεφε στο σπίτι του. Σήμερα, ο γιος του Γιώργος μιλά στην κάμερα της εκπομπής, δηλώνοντας ότι μέχρι τώρα δεν έχει αποδοθεί καμία ευθύνη για τον θάνατο του πατέρα του. Την ίδια στιγμή, καταγγέλλει πως η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει κάνει το παραμικρό για να δημιουργήσει πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομους στο επικίνδυνο σημείο του δυστυχήματος.

Σε μια γειτονιά στη Νέα Ιωνία του Βόλου, εκεί όπου οι μυρωδιές από το τσίπουρο φέρουν μνήμες, συναντήσαμε τον Τιμολέοντα Διαμαντή, νικητή τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής. Σε ένα παραδοσιακό τσιπουράδικο, που γεννήθηκε το 1969 και ξαναβρήκε ζωή χάρη στον ίδιο και έναν παιδικό του φίλο, ο σεφ έχει δημιουργήσει τον δικό του παράδεισο και αποκαλύπτει την ιεροτελεστία πίσω από κάθε ποτηράκι, αλλά και πολλά ακόμα…

