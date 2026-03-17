Μια ιστορία πατέρα και γιου, γεμάτη τόλμη, αφοσίωση και όνειρα, έρχεται στο νέο επεισόδιο του «The Wall», την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 21:40, στον ΣΚΑΪ.

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τον Αναστάση, φοιτητή Βιολογίας και αθλητή με σημαντικές, διεθνείς διακρίσεις στην ιστιοπλοΐα, το kitesurf και το snowboard και τον πατέρα του, τον Στέλιο, διακεκριμένο δικηγόρο με έντονη παρουσία στον χώρο του οικονομικού δικαίου και του δικαίου τέχνης. Οι δυο τους μοιράζονται κοινή αγάπη για τη θάλασσα, τα ταξίδια και τη διαρκή εξέλιξη, με τον Στέλιο να στηρίζει διαχρονικά τις επιλογές του γιου του και τον Αναστάση να ξεχωρίζει για την αφοσίωση και το ήθος του.

Τον Ιούλιο του 2025, κατά τη διάρκεια της προπόνησης στη Χαλκιδική, ο Αναστάσης εντόπισε δύο τουρίστες από την Ουγγαρία που είχαν παρασυρθεί από θαλάσσια ρεύματα, τους προσέγγισε με ψυχραιμία και συνέβαλε στη διάσωσή τους. Για την πράξη του αυτή, τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας με χρυσό μετάλλιο.

Στόχος, μέσα από τη συμμετοχή τους στο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, είναι να ενισχύσουν την αθλητική πορεία του Αναστάση, με την εξαγορά εξοπλισμού και τη συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες, καθώς και να στηρίξουν το όνειρό του για μεταπτυχιακές σπουδές στη Θαλάσσια Βιολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Θα καταφέρουν Αναστάσης και Στέλιος να γκρεμίσουν τον «Τοίχο»;

Θα υπογράψουν το Συμβόλαιο ή θα τα παίξουν όλα για όλα;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.