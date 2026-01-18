«The Wall»: Η Έλενα και η Κορίνα έκαναν μια… τρελή πτήση προς το όνειρο και κέρδισαν 82.765 ευρώ

Το «The Wall» επέστρεψε, το βράδυ του Σαββάτου (17/01), στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ με ένα νέο, συναρπαστικό επεισόδιο, χαρίζοντας ένα roller coaster συναισθημάτων αλλά και το εντυπωσιακό ποσό των... 82.765 ευρώ!

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχθηκε την Έλενα και την Κορίνα, δύο πολύ αγαπημένες αδερφές που αγαπούν τα παιχνίδια και τα ταξίδια, συμπληρώνουν η μία την άλλη, και τις έφερε αντιμέτωπες με τον μυστήριο «Τοίχο». Έπαιξαν τρεις γύρους γεμάτους ενθουσιασμό, αγωνία και απίστευτες ανατροπές. Απάντησαν σε ερωτήσεις γνώσεων και πόνταραν σωστά και στρατηγικά, ενώ χάρη στη –σωστή- απόφαση της Κορίνας να σκίσει το Συμβόλαιο, κέρδισαν το εντυπωσιακό ποσό των 82.765 ευρώ!

Τώρα, η Έλενα μαζί με τις έφηβες κόρες της και την Κορίνα μπορούν να προγραμματίσουν το ταξίδι τους στη Σεούλ και να δουν από κοντά το αγαπημένο τους συγκρότημα Kpop μουσικής, τους BTS, μία εμπειρία ζωής και ένα ταξίδι ζωής.

«The Wall»

Κάθε Σάββατο στις 21.00, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

