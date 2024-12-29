Λογαριασμός
The Voice of Greece: Τα battles ολοκληρώνονται - Γιώργος Μαζωνάκης και Kid Moxie μας εντυπωσιάζουν μέσα από ένα πολύ ξεχωριστό ντουέτο!

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21.00, ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Καπουτζίδη 

The Voice of Greece: Τα battles ολοκληρώνονται

Απόψε στις 21.00, ολοκληρώνεται η συναρπαστική φάση των Battles του «The Voice of Greece» και οι coaches καλούνται, για τελευταία φορά, να πάρουν δύσκολες αποφάσεις!

The Voice of Greece: Τα battles ολοκληρώνονται

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μας υποδέχεται στο τρίτο επεισόδιο των Battles, όπου 20 διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε εφτά δυάδες και δύο τριάδες για να ερμηνεύσουν τραγούδια με ένα βαθμό δυσκολίας και να διεκδικήσουν τα τελευταία εισιτήρια για τα live επεισόδια, συγκεκριμένα για τα Cross Battles!

The Voice of Greece: Τα battles ολοκληρώνονται

Ποιοι από αυτούς θα τα καταφέρουν; Ποιοι θα εξασφαλίσουν μία δεύτερη ευκαιρία μέσω άλλων coaches από εκείνους που είχαν επιλέξει; Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που αποφασίζουν οι coaches, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία του μουσικού διαγωνισμού και οι διαγωνιζόμενοι περνούν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού.

Στα highlight της βραδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Kid Moxie ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και μας εντυπωσιάζουν μέσα από ένα πολύ ξεχωριστό ντουέτο. Οι δυο τους ερμηνεύουν, ανάμεσα σε άλλα, «Can’t help falling in love», «Τι ‘ναι αυτό που το λένε αγάπη», «Creep», «Ανήκω σε μένα» κ.ά. υπό νέους και διαφορετικούς ήχους.

The Voice of Greece: Τα battles ολοκληρώνονται

The Voice of Greece: Τα battles ολοκληρώνονται

Τα Battles ολοκληρώνονται με ένα συναρπαστικό επεισόδιο και δίνουν τη σκυτάλη στα live CROSS BATTLES!

#TheVoiceGR

#SkaitvGR

The Voice of Greece: Τα battles ολοκληρώνονται

Πηγή: skai.gr

TAGS: The Voice of Greece Γιώργος Μαζωνάκης SkaitvGR ΣΚΑΪ τηλεόραση
