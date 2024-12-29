Απόψε στις 21.00, ολοκληρώνεται η συναρπαστική φάση των Battles του «The Voice of Greece» και οι coaches καλούνται, για τελευταία φορά, να πάρουν δύσκολες αποφάσεις!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μας υποδέχεται στο τρίτο επεισόδιο των Battles, όπου 20 διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε εφτά δυάδες και δύο τριάδες για να ερμηνεύσουν τραγούδια με ένα βαθμό δυσκολίας και να διεκδικήσουν τα τελευταία εισιτήρια για τα live επεισόδια, συγκεκριμένα για τα Cross Battles!

Ποιοι από αυτούς θα τα καταφέρουν; Ποιοι θα εξασφαλίσουν μία δεύτερη ευκαιρία μέσω άλλων coaches από εκείνους που είχαν επιλέξει; Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που αποφασίζουν οι coaches, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία του μουσικού διαγωνισμού και οι διαγωνιζόμενοι περνούν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού.

Στα highlight της βραδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Kid Moxie ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και μας εντυπωσιάζουν μέσα από ένα πολύ ξεχωριστό ντουέτο. Οι δυο τους ερμηνεύουν, ανάμεσα σε άλλα, «Can’t help falling in love», «Τι ‘ναι αυτό που το λένε αγάπη», «Creep», «Ανήκω σε μένα» κ.ά. υπό νέους και διαφορετικούς ήχους.

Τα Battles ολοκληρώνονται με ένα συναρπαστικό επεισόδιο και δίνουν τη σκυτάλη στα live CROSS BATTLES!

Πηγή: skai.gr

