23 rom-coms που θα βρεις στο Netflix

Ό,τι καλύτερο για μια βροχερή Κυριακή στο σπίτι

Μήπως ανήκεις σε αυτούς που η γιορτινή διάθεση των ημερών τους προκαλεί μελαγχολία; Ή, αντίθετα, εκείνους που η προοπτική του νέου έτους τους κάνει να θέλουν να εξερευνήσουν νέα πράγματα;

Σίγουρα, πάντως, εορταστική ατμόσφαιρα και ο χειμωνιάτικος καιρός συμφωνούν σε ένα πράγμα: Είναι καιρός να καθίσεις αναπαυτικά στο ζεστό σου σπίτι, «λιώνοντας» στο Netflix, με χαρούμενες ρομαντικές ταινίες, δίπλα στο στολισμένο δέντρο.

Είτε είσαι λάτρης των κλασσικών επιτυχιών, είτε αναζητάς το νέο, η διάσημη πλατφόρμα είναι καλά εξοπλισμένη με όμορφες ιστορίες που αξίζει να (ξανα)δεις.

Το stylist.co.uk συγκέντρωσε μερικές από τις καλύτερες rom-com που θα βρεις στο Netflix. Καλή θέαση!

The Royal Treatment

Η Νεοϋορκέζα και πάντα ειλικρινής κομμώτρια Izzy έρχεται αντιμέτωπη με την ευκαιρία της ζωής της, καθώς αναλαμβάνει το styling ενός βασιλικού γάμου. Μόνο που ο πρίγκιπας παντρεύεται από καθήκον και όχι από αγάπη. Όταν η σπίθα μεταξύ τους ανάβει για τα καλά, ο πρίγκιπας θα πρέπει να αποφασίσει: Καρδιά ή λογική;

Resort to Love

Η άτυχη ποπ σταρ Έρικα ταξιδεύει σε ένα πολυτελές νησί του Μαυρίκιου, όπου μια ανατροπή της μοίρας την οδηγεί στο γάμο του πρώην αρραβωνιαστικού της. Η Έρικα εξακολουθεί να τρέφει αισθήματα για τον κάποτε αγαπημένο της, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να κρατήσει μυστική τη σχέση τους από τη μέλλουσα νύφη και η κατάσταση γίνεται πολύ περίπλοκη.

Love. Wedding. Repeat

Εναλλακτικές εκδοχές του ίδιου γάμου ξετυλίγονται καθώς ο Τζακ μάχεται με μια ατελείωτη σειρά καταστροφών – από θυμωμένες πρώην σχέσεις του μέχρι άστοχη φαρμακευτική αγωγή – για να εξασφαλίσει ότι η μικρή του αδερφή Ντίνα θα έχει τον γάμο των ονείρων της. Αυτή η αλληλουχία γεγονότων θα τον διασταυρώσει με μια παλιά του αγάπη…Τι θα συμβεί;

Good on paper

Μια αληθινή ιστορία για μια κωμική ηθοποιό, την Andrea, η οποία βάζει την καριέρα της πάνω από την αγάπη. Αυτό, μέχρι να ερωτευτεί τον ιδιόρρυθμο αλλά γοητευτικό Dennis. Εκείνος, όμως, είναι μόνο αυτό που φαίνεται;

Squared Love

Η δασκάλα Monika διατηρεί μια μυστική διπλή ζωή, αφού εργάζεται και ως μοντέλο, για να ξεπληρώσει τα χρέη του πατέρα της. Κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης, συναντά τον δημοσιογράφο Enzo, ο οποίος αναγκάζεται να συμμετέχει στη διαφήμιση κι έτσι δημιουργείται…μίσος με την πρώτη ματιά…

Holidate

Κουρασμένοι από τη γκρίνια των οικογενειών τους για το ότι παραμένουν εργένηδες, δύο άγνωστοι συμφωνούν να παραστήσουν ο ένας τη σχέση του άλλου. Τα αληθινά συναισθήματα, όμως, δεν θα αργήσουν να έρθουν.

To all the boys: Always and forever

Η πρωταγωνίστρια του «To All The Boys», υποσχέθηκε ότι η τελευταία πράξη αυτού του γλυκού franchise romcom θα φέρει τον χαρακτήρα της αντιμέτωπο με μερικές πολύ, πολύ δύσκολες επιλογές. Όπως δήλωσε στο The Hollywood Reporter: «Είναι τελειόφοιτη, οπότε προσπαθεί να αποφασίσει τι θα κάνει στο μέλλον. Αντιμετωπίζει κάποιες επιλογές ζωής».

Nappily ever after

Σε αυτό το μεγαλόψυχο romcom, ένας κουρέας βοηθά μια γυναίκα να επιστρέψει στη ζωή μετά από ένα ατύχημα, κάνοντάς την να συνειδητοποιήσει ότι δεν ζει τη ζωή της στο έπακρο.

Notting Hill

Μια από τις καλύτερες ταινίες του δημιουργού μέχρι σήμερα, περιγράφει μια ιστορία αγάπης μεταξύ ενός βιβλιοπώλη από το Λονδίνο και μιας διάσημης Αμερικανίδας ηθοποιού, η οποία τυχαία μπαίνει στο κατάστημά του, αναζητώντας καταφύγιο.

The Kissing Booth

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο, αυτό το δημοφιλές Netflix Original μιλά για την ιστορία μιας μαθήτριας λυκείου, που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μακροχρόνια αγάπη της όταν αναλαμβάνει να διευθύνει ένα περίπτερο φιλιών στο ανοιξιάτικο καρναβάλι.

Love, guaranteed

Αυτή η αφρώδης romcom ακολουθεί την εργατική δικηγόρο Susan, η οποία, σε μια προσπάθεια να σώσει το μικρό της δικηγορικό γραφείο, αναλαμβάνει μια υπόθεση υψηλού προφίλ από τον Nick, έναν γοητευτικό νέο πελάτη, ο οποίος θέλει να μηνύσει έναν ιστότοπο γνωριμιών που υπόσχεται αγάπη σε όσους το χρησιμοποιούν.

Mamma mia!

Το κλασσικό αγαπημένο μούσικαλ, όπου η Sophie αναζητά, μαζί με τη μητέρα της, ποιος είναι ο πραγματικός της πατέρας και οι πρωταγωνιστές μπλέκονται σε ένα ατελείωτο συναισθηματικό γαϊτανάκι.

Clueless

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Σερ, μιας πλούσιας μαθήτριας γυμνασίου που αναλαμβάνει να βοηθήσει έναν νέο μαθητή να αποκτήσει δημοτικότητα. Στην πορεία, όμως, θα ανακαλύψει ότι τρέφει συναισθήματα για κάποιον πολύ κοντινό της…

Hitch

Ο γιατρός της αγάπης πιστεύει ότι μπορεί να ταιριάξει οποιονδήποτε με την αδελφή ψυχή του σε μόλις τρία ραντεβού και μια δημοσιογράφος που θέλει απεγνωσμένα να τον εκθέσει ως απατεώνα. Όταν οι δύο τους έρθουν κοντά, όμως, η χημεία θα σβήσει τον ανταγωνισμό και ένας έρωτας θα γεννηθεί.

She’s gotta have it

Η ιστορία ακολουθεί την καλλιτέχνιδα Νόλα Ντάρλινγκ με έδρα το Μπρούκλιν καθώς μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στους φίλους της, τη δουλειά της και τους τρεις εραστές της.

Always be my maybe

Όταν οι Σάσα και Μάρκους θα έρθουν σε σύγκρουση ως έφηβοι, δεν μιλούν για 15 χρόνια. Όταν οι δρόμοι τους διασταυρώνονται στο Σαν Φρανσίσκο, γρήγορα γίνεται φανερό ότι έχουν ακόμα αισθήματα ο ένας για τον άλλον. Κρίμα, λοιπόν, που τώρα κατοικούν σε εντελώς διαφορετικούς κόσμους.

Set it up

Σε αυτό το έξυπνο και τρομερά αστείο Netflix Original, δύο καταπονημένοι και ανεπαρκώς αμειβόμενοι βοηθοί καταστρώνουν ένα σχέδιο για να ξεφορτωθούν τα αφεντικά τους, τακτοποιώντας τα μεταξύ τους. Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

To all the boys I’ve loved before

Η Lara Jean ζει μια ήσυχη ζωή ως έφηβη, μέχρι που τα κρυφά ερωτικά της γράμματα θα ταχυδρομηθούν στους αποστολείς τους και τότε όλα θα ανατραπούν. Η συνέχεια στο Netflix.

The half of it

Σε αυτή την ανατρεπτική rom-com, ένας ντροπαλός, εσωστρεφής μαθητής βοηθά τον δημοφιλή του σχολείου να προσελκύσει ένα κορίτσι που, κρυφά, θέλουν και οι δύο.

The incredible Jessica James

Αυτό το συναρπαστικό ειδύλλιο ακολουθεί την επίδοξη θεατρική συγγραφέα της Νέας Υόρκης, Τζέσικα, καθώς κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να θεραπεύσει τη ραγισμένη της καρδιά. Πως? Πλησιάζοντας τον Μπρουκ, έναν επίσης ταλαιπωρημένο χαρακτήρα.

Isoken

Ανύπαντρη στα 34 της, η Isoken παρακινείται από τη μητέρα της για μια σχέση με έναν επιχειρηματία. Τα σχέδια της μητέρας της, όμως, συντρίβονται όταν η Isoken ερωτεύεται έναν φωτορεπόρτερ.

Falling inn love

Η Christina Milian είναι το εταιρικό στέλεχος που, από μια ιδιοτροπία, συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό για να κερδίσει ένα πανδοχείο στη Νέα Ζηλανδία – και κερδίζει. Φυσικά, ένας όμορφος εργολάβος είναι έτοιμος να βοηθήσει στην ανακαίνιση της ρουστίκ ιδιοκτησίας.

The lovebirds

Στο χείλος του χωρισμού, ένα ζευγάρι μπλέκεται ακούσια σε ένα περίεργο μυστήριο δολοφονίας. Καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τα ονόματά τους και να λύσουν την υπόθεση, πρέπει να καταλάβουν πώς αυτοί και η σχέση τους μπορούν να επιβιώσουν.

