«The Voice of Greece»: Οι Coaches προσπαθούν να κλέψουν τις καρδιές των ταλέντων

Το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ, έρχεται το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις 21.00, με δύο ακόμα συναρπαστικά επεισόδια των Blind Auditions!

Οι ομάδες των τεσσάρων coaches παίρνουν μορφή!

Ο Πάνος Μουζουράκης έχει αποκτήσει επτά διαγωνιζόμενους, ο Χρήστος Μάστορας εννέα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έξι και η Έλενα Παπαρίζου οκτώ.

Παρ’ όλα αυτά, οι coaches συνεχίζουν να αναζητούν τις καλύτερες φωνές της Ελλάδος και, με «όπλο» την γοητεία τους, προσπαθούν να κλέψουν τις καρδιές των ταλέντων, που τους έκαναν να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης στέκεται στο πλευρό όλων των διαγωνιζόμενων, τους εμψυχώνει με τον μοναδικό του τρόπο και, όποτε χρειάζεται, «εισβάλλει» στο stage για να κάνει τη δική του... παρέμβαση.

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις 21.00.

Δείτε το trailer:

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

