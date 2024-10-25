Φαίη Σκορδά: Πώς καταγοητεύτηκε και πώς απογοητεύτηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη

Εξάλλου η ελληνική τηλεόραση πια διαθέτει ελάχιστη καθαρή ψυχαγωγία και οι περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές ακροβατούν ανάμεσα στην καθαρή ενημέρωση και την ψυχαγωγία τα τελευταία χρόνια και όσο αυτό ακόμα κάνει νούμερα τηλεθέασης το infotainment καλά θα κρατεί.

Η Φαίη Σκορδά αναφερόμενη σήμερα στον Στέφανο Κασσελάκη και τον χαμό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο μήνα για τη θέση του Προέδρου, αποκάλυψε πώς η ίδια καταγοητεύτηκε από εκείνον και πώς απογοητεύτηκε και πότε.

«Μπορώ να πω κι εγώ κάτι; Ασήμαντο βέβαια, το πιο ασήμαντο απ’ όλα. Αλλά για τους followers, τώρα σκέφτομαι διάφορα. Όταν είχε κάνει το πρώτο ποστ, τέλος πάντων ο Κασσελάκης και συστήθηκε και είπε όλα αυτά, εγώ καταγοητεύτηκα. Και λέω, πω πω, τι ωραία, ένας νέος άνθρωπος από το εξωτερικό, ο οποίος δεν το κάνει για τα χρήματα, έχει όραμα, τι ωραία, τι ωραία και αμέσως τον έκανα follow και άρχισα να τον παρακολουθώ και ήμουνα πολύ… Και με είχαν καλέσει οι συνεργάτες του να κάνουμε μία, ευχαριστούμε… μια συνάντηση» αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

«Που τσιμπήσατε» την πείραξε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

«Δεν έγινε ποτέ καμία συνάντηση και το λέω για τους followers γιατί καλώς ή κακώς έχω ένα δυνατό instagram. Εγώ λοιπόν σαν ακόλουθός του είχα απογοητευτεί πολύ όταν έγιναν τα γεγονότα στον Βόλο με τον Μπέο, όπου εγώ περίμενα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μπροστάρης και βγαίνει μπροστά υπέρ της διαφορετικότητας υπέρ των δικαιωμάτων και των νέων παιδιών, εκεί δεν βγήκε να κάνει μια μήνυση και πει ώπα μέχρι εδώ, δεν έκανε τίποτα, δεν μίλησε καθόλου. Κι εκεί κάπως απογοητεύτηκα» ολοκλήρωσε η Φαίη Σκορδά η οποία όμως δήλωσε πως δεν θα τον κάνει unfollow.

