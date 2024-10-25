Survivor: Ποια φυλή χάνει το ένα μέλος της; - Δείτε trailer

Οι Τίγρεις ήταν εκείνοι που κατάφεραν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους δικούς τους ανθρώπους και να μάθουν τα νέα τους. Όμως ούτε οι Αετοί έμειναν παραπονεμένοι καθώς έλαβαν τα γράμματα που τους είχαν στείλει οι δικοί τους στο έπαθλο που έκλεψαν οι Κίτρινοι.

Συναισθηματικά φορτισμένοι αλλά και ανακουφισμένοι με όσα έμαθαν, οι Survivors απόψε διεκδικούν την ομαδική ασυλία. Ποια Φυλή θα καταφέρει να προστατεύσει τα μέλη της από το ενδεχόμενο της αποχώρησης;

Η Φοίβη και ο Μιχάλης επιστρέφουν. Οι στρατηγικές έρχονται στο προσκήνιο και οι συμπεριφορές αποκαλύπτονται… Ποιοι επιρρίπτουν ευθύνες στο Νίνο για τις ψηφοφορίες και ποιοι βλέπουν πίσω από τις αποφάσεις του τη Μαρία;

Η ηττημένη ομάδα θα δει τρία μέλη της να μονομαχούν. Ποια φυλή θα χάσει απόψε ένα μέλος της;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.