Το «The Voice of Greece» επέστρεψε με τον πιο δυναμικό τρόπο στον ΣΚΑΪ και, από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, ανέδειξε εξαιρετικές φωνές! Ωστόσο, οι Blind Auditions συνεχίζονται με δύο νέα επεισόδια αυτό το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 21.00.

Δείτε το trailer:

Οι τέσσερις coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου, έχουν ήδη εντάξει τους πρώτους διαγωνιζόμενους στις ομάδες τους και ανυπομονούν να ακούσουν και τους υπόλοιπους. Τι είναι αυτό που θέλουν από όλους όσους ανεβαίνουν στο stage; Να εκφράσουν κάθε συναίσθημα που έχουν μέσα τους! Ποιοι coaches θα εντοπίσουν τις καλύτερες φωνές της Ελλάδος και θα τις διεκδικήσουν για τις ομάδες τους;

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους στο Family Room και με τη θετική του ενέργεια και διάθεση, τους εμψυχώνει για μία ακόμη καλύτερη συνέχεια στον μουσικό διαγωνισμό.

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 0κτωβρίου στις 21.00!

